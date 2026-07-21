तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की फिल्म 'जन नेता' में दिखेगा एक्शन और राजनीति का धमाका

तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नेता' (मूल तमिल नाम 'जन नायगन') 23 जुलाई को रिलीज हो रही है। एच. विनोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म तेलुगु हिट 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है, जिसमें विजय एक संरक्षक की भूमिका में ममिथा बैजू के किरदार को अपने दुश्मनों से लड़ना सिखाते हैं। सत्ता संभालने के बाद रिलीज हो रही इस फिल्म का महत्व काफी बढ़ गया है, जिसमें उनके सामने विलेन के रूप में बॉबी देओल नजर आएंगे।

जन नेता फिल्म की कहानी

'जन नेता' (मूल तमिल नाम 'जन नायगन') की कहानी केवल एक साधारण मसालेदार फिल्म नहीं है। निर्देशक एच. विनोथ के अनुसार, यह तेलुगु सुपरहिट फिल्म 'भगवंत केसरी' से लगभग 50% प्रेरित है।

फिल्म में थलपति विजय एक ताकतवर और निडर अभिभावक (गार्जियन/मेंटर) की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक युवा लड़की (ममिथा बैजू द्वारा अभिनीत) के इर्द-गिर्द घूमती है। विजय उसे सशक्त बनाते हैं, उसके अंदर के डर को दूर करते हैं और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं ताकि वह अपने शक्तिशाली दुश्मनों का डटकर सामना कर सके। इस भावनात्मक और एक्शन से भरपूर कहानी में गंभीर राजनीतिक मुद्दे भी पिरोए गए हैं, जो समाज में चल रहे संवेदनशील विषयों पर प्रहार करते हैं।

स्टारकास्ट: थलपति विजय (मुख्य भूमिका), बॉबी देओल (मुख्य विलेन), पूजा हेगड़े, और ममिथा बैजू।

थलपति विजय (मुख्य भूमिका), बॉबी देओल (मुख्य विलेन), पूजा हेगड़े, और ममिथा बैजू। निर्देशक: एच. विनोथ (H. Vinoth)।

एच. विनोथ (H. Vinoth)। रिलीज डेट: 23 जुलाई।

23 जुलाई। भाषाएं: यह एक पैन-इंडिया रिलीज है, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में एक साथ दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा।





विजय के लिए यह फिल्म क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फिल्म विजय के लिए केवल एक सिनेमाई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक अभूतपूर्व घटना है। मई 2026 में, विजय ने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) का नेतृत्व करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

एक मौजूदा मुख्यमंत्री की मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म रिलीज होना एक दुर्लभ संयोग है। एच. विनोथ ने स्पष्ट किया था कि यह एक "महत्वपूर्ण राजनीतिक फिल्म" है। अब जब विजय सत्ता में हैं, तो यह फिल्म उनकी राजनीतिक विचारधारा और एक 'गार्जियन स्टेट्समैन' की छवि को जनता के दिलों में और भी पुख्ता करेगी।





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