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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (17:37 IST)

आवारापन 2: 19 साल बाद लौट रहा है इमरान हाशमी का सबसे दर्दभरा किरदार, क्या फिर जीत पाएगा शिवम दर्शकों का दिल?

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:44 IST)
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कुछ किरदार फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के दिल में जिंदा रहते हैं। ‘आवारापन’ का शिवम पंडित भी ऐसा ही एक किरदार है, जिसके दर्द, अकेलेपन और अधूरे प्यार ने सालों तक दर्शकों को याद रखा। अब करीब 19 साल बाद इमरान हाशमी उसी शिवम के किरदार में वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म ‘आवारापन 2’ को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि उस भावनात्मक दुनिया में वापसी है, जहां प्यार, दर्द, पछतावा और मुक्ति की कहानी थी।
 
फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स ने शिवम की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार कहानी में बड़े स्तर का एक्शन, इमोशन और नई परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगी।
 

2007 की ‘आवारापन’ क्यों बनी थी खास?

साल 2007 में रिलीज हुई ‘आवारापन’ उस समय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह फिल्म दर्शकों के बीच कल्ट क्लासिक बन गई। फिल्म में इमरान हाशमी ने शिवम नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था, जो अपराध की दुनिया में होने के बावजूद अंदर से बेहद संवेदनशील और टूटा हुआ इंसान था।
 
फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था और इसमें इमरान हाशमी के साथ श्रिया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनात्मक कहानी और इसका संगीत था।
 
‘तो फिर आओ’, ‘तेरा मेरा रिश्ता’ और ‘मौला’ जैसे गानों ने फिल्म को एक अलग पहचान दी। आज भी इन गानों को इमरान हाशमी के करियर के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है।
 

शिवम पंडित के रूप में फिर लौटेंगे इमरान हाशमी

‘आवारापन 2’ की सबसे बड़ी यूएसपी इमरान हाशमी की वापसी है। शिवम पंडित का किरदार इमरान के करियर के सबसे अलग किरदारों में शामिल रहा है।
 
यह वह दौर था जब इमरान हाशमी को बॉलीवुड में किसिंग किंग की छवि के लिए जाना जाता था, लेकिन ‘आवारापन’ ने साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित अभिनेता नहीं हैं। शिवम के किरदार में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, जिसके अंदर अपराधबोध, प्यार और खुद को बदलने की इच्छा लगातार संघर्ष करती रहती है।
 
अब सवाल यही है कि 19 साल बाद शिवम की जिंदगी में क्या बदला है? क्या उसका दर्द खत्म हुआ या जिंदगी ने उसे एक नई चुनौती दे दी है? यही सवाल फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।
 

‘आवारापन 2’ की कहानी में क्या नया होगा?

फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन संकेत मिले हैं कि फिल्म शिवम की आगे की यात्रा को दिखाएगी। इस बार कहानी को बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा।
 
निर्माताओं के अनुसार फिल्म में एक्शन के साथ-साथ भावनात्मक कहानी पर भी जोर दिया गया है। यानी यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी बल्कि रिश्तों, प्यार और इंसानी भावनाओं की परतों को भी दिखाने की कोशिश करेगी। टीजर में शिवम के पुराने दर्द और नए संघर्षों की झलक दिखाई गई है, जिसने पुराने दर्शकों की यादें ताजा कर दी हैं।
 

दिशा पाटनी और शबाना आजमी की एंट्री से बढ़ा रोमांच

‘आवारापन 2’ में दिशा पाटनी की मौजूदगी फिल्म को एक नया एंगल देती है। दिशा इससे पहले एक्शन और ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती रही हैं। इस फिल्म में उनका किरदार शिवम की कहानी में किस तरह बदलाव लाएगा, यह देखने वाली बात होगी।
 
वहीं शबाना आजमी जैसी अनुभवी अभिनेत्री की मौजूदगी फिल्म के भावनात्मक पक्ष को मजबूत कर सकती है।
 

मोहित सूरी नहीं, नितिन कक्कड़ संभाल रहे हैं निर्देशन की जिम्मेदारी

पहली फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था, लेकिन ‘आवारापन 2’ की कमान इस बार नितिन कक्कड़ के हाथों में है। नितिन कक्कड़ इससे पहले ‘फिल्मिस्तान’ और ‘जवानी जानेमन’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है। फिल्म का निर्माण विशेष भट्ट के नेतृत्व में विशेश फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है।
 

14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

‘आवारापन 2’ को 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को स्वतंत्रता दिवस वीकेंड का फायदा मिलने की उम्मीद है। यह तारीख फिल्म के लिए खास है क्योंकि छुट्टियों के लंबे वीकेंड में दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है।
 

क्या ‘आवारापन 2’ दोहरा पाएगी पहली फिल्म का जादू?

सीक्वल बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर तब जब पहली फिल्म ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई हो। ‘आवारापन’ की पहचान उसके दर्द और भावनाओं से बनी थी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या नया भाग पुराने जादू को बरकरार रख पाएगा।
 
फैंस के लिए सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ कहानी नहीं बल्कि अपने पसंदीदा शिवम पंडित को फिर से बड़े पर्दे पर देखना है। 19 साल बाद इमरान हाशमी का यह कमबैक निश्चित रूप से बॉलीवुड की सबसे चर्चित वापसी में से एक बन गया है।
 

फिल्म डिटेल्स

  • फिल्म: आवारापन 2
  • मुख्य कलाकार: इमरान हाशमी, दिशा पटानी, शबाना आजमी
  • निर्देशक: नितिन कक्कड़
  • लेखक: बिलाल सिद्दीकी
  • निर्माता: विशेष भट्ट
  • बैनर: विशेष फिल्म्स
  • रिलीज डेट: 14 अगस्त 2026
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