Pratap Movie Preview: वर्दी का रक्षक जब खुद बना कानून का मुजरिम, 'प्रताप' में सलाखों के पीछे नजर आएंगे अमित साध

बॉलीवुड में पुलिसिया एक्शन और क्राइम थ्रिलर फिल्में हमेशा से दर्शकों को लुभाती रही हैं, लेकिन जब रक्षक ही कानून के कटघरे में खड़ा हो जाए, तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अभिनेता Amit Sadh एक बार फिर अपने इंटेंस अवतार में बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'Pratap' 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।

क्या है 'प्रताप' की कहानी?

फिल्म की कहानी एक ईमानदार और जांबाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रताप (अमित साध) के इर्द-गिर्द घूमती है। जिस अधिकारी ने अपनी पूरी जिंदगी कानून की रक्षा करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगा दी, उसकी दुनिया उस वक्त पलट जाती है जब वह खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। फिल्म में उसके अतीत और वर्तमान के बीच चल रहे द्वंद्व को दिखाया गया है। किन हालातों ने एक सम्मानित ऑफिसर को आरोपी बना दिया और अब सिस्टम के खिलाफ उसकी लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी, यही इस थ्रिलर का मुख्य आकर्षण है।





स्टारकास्ट और किरदारों की परतें

फिल्म में अमित साध के साथ ईशा देओल एक बेहद अहम भूमिका में दिखाई देंगी। इनके अलावा सिनेमा के मंझे हुए कलाकार तिग्मांशु धूलिया, सीमा बिस्वास और मिलिंद गुणाजी भी कहानी को मजबूती देते नजर आएंगे।

अपने किरदार के अनुभव साझा करते हुए अमित साध का मानना है कि प्रताप कोई पारंपरिक पुलिसवाला नहीं है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कानून लागू करता रहा, जब खुद कानून के दूसरी तरफ खड़ा होता है, तो उसके भीतर कई भावनात्मक विरोधाभास पैदा होते हैं। एक अभिनेता के तौर पर इन परतों को जीना उनके लिए काफी दिलचस्प रहा।

वहीं, ईशा देओल का कहना है कि 'प्रताप' की कहानी ऊपर से जितनी सीधी नजर आती है, असल में उतनी ही पेचीदा है। कहानी आगे बढ़ने के साथ ही हर किरदार और उसकी परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलता जाता है। अमित साध और निर्देशक सचिन सराफ के साथ काम करने को वह एक बेहतरीन अनुभव बताती हैं।





निर्देशक, निर्माण और रोचक पहलू

'प्रताप' के लेखन और निर्देशन की कमान सचिन सराफ ने संभाली है। फिल्म का निर्माण प्रदीप रंगवानी ने किया है और इसे यूवी फिल्म्स के बैनर तले प्रस्तुत किया जा रहा है।

फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू इसके विजुअल प्रेजेंटेशन में छिपा है। मेकर्स ने इसके प्रमोशनल लुक में किरदारों को 'टूटे हुए कांच' (Shattered Glass) की थीम के जरिए पेश किया है। यह विजुअल स्टाइल इस बात का प्रतीक है कि कहानी के हर किरदार की अपनी एक अलग सच्चाई है और हर टुकड़े में कोई न कोई राज छिपा है। फिल्म के बजट को लेकर मेकर्स की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसके एक्शन सीक्वेंस और स्टारकास्ट को देखते हुए इसे एक सधे हुए मिड-बजट थ्रिलर के रूप में तैयार किया गया है।