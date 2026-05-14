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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (11:09 IST)

जरीन खान का डॉक्टर बनने का था सपना, लेकिन किस्मत ने पहुंचा दिया बॉलीवुड

Zareen Khan birthday
बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और सादगी से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जरीन खान 14 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। जरीन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक समय था जब उनका वजन 100 किलो था और वह ग्लैमर की दुनिया से कोसों दूर एक डॉक्टर बनने का सपना देख रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 
 
जरीन खान के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनकी मेहनत, संघर्ष और उस 'मिरेकल' की कहानी जिसने उनकी जिंदगी रातों-रात बदल दी। जरीन खान का जन्म मुंबई के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफी होशियार थीं और एक काबिल डॉक्टर बनना चाहती थीं। 
हालांकि, आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जरीन ने एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की एक दिन सलमान खान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी।
 
आज जो जरीन खान अपनी टोंड बॉडी और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, कॉलेज के दिनों में उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। जरीन का वजन तब 100 किलो के करीब था। उन्हें अक्सर उनके बढ़े हुए वजन के कारण बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता था। जरीन ने बताया था कि वे खाने-पीने की बेहद शौकीन थीं और उस वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक्टिंग में करियर बनाएंगी।
 
सलमान खान से मुलाकात और 'वीर' का सफर
जरीन खान की किस्मत तब बदली जब वे फिल्म 'युवराज' के सेट पर सलमान खान से मिलीं। सलमान को अपनी अगली फिल्म 'वीर' (2010) के लिए एक ऐसी चेहरे की तलाश थी, जिसमें मासूमियत भी हो और एक राजसी ठाठ भी। जरीन को देखते ही सलमान ने उन्हें 'राजकुमारी यशोधरा' के किरदार के लिए चुन लिया।
फिल्मों में आने के लिए जरीन ने जी-तोड़ मेहनत की। उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए करीब 30 किलो वजन कम किया। हालांकि, उनके लुक की तुलना कैटरीना कैफ से की जाने लगी, जिससे उन्हें प्रसिद्धि तो मिली लेकिन उनके अभिनय की तुलना भी होने लगी।
 
आलोचनाओं को बनाया हथियार: फिटनेस का सफर
जरीन खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने अपना वजन सिर्फ फिल्मों की डिमांड के लिए नहीं, बल्कि उन आलोचकों को जवाब देने के लिए घटाया जो उन्हें लगातार ट्रोल करते थे। उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत की। जरीन ने जिम में घंटों पसीना बहाया, जिसमें कार्डियो और वेट ट्रेनिंग शामिल थी।
 
जरीन खान ने केवल हिंदी ही नहीं, बल्कि पंजाबी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने वीर, रेडी, हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3, अक्सर 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। पिछली बार उन्हें 2020 की फिल्म 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' में देखा गया था, जहां उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने काफी सराहा।
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