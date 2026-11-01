हनी सिंह के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भीषण सड़क हादसे में भतीजे का निधन

पंजाब के जालंधर शहर से रविवार की तड़के एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आई है। बीएमसी चौक से बीएसएफ चौक की ओर जा रहे फ्लाईओवर पर हुए एक भयानक सड़क हादसे में फेमस सिंगर हनी सिंह के भतीजे विदित ओलक और उसके दोस्त का निधन हो गया है।

विदित ओलक प्रसिद्ध पंजाबी म्यूजिक कंपनी 'स्पीड रिकॉर्ड्स' के मालिक दिनेश ओलक का बेटा था। दोनों दोस्त अपने एक अन्य साथी के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और स्थानीय व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

तड़के 3 बजे हुआ दर्दनाक हादसा

बारादरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहिल चौधरी के अनुसार, पुलिस को रविवार तड़के करीब 3 बजे हादसे की सूचना मिली। पुलिस टीम जब तक मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि जालंधर नगर निगम के सफाई कर्मचारी तड़के फ्लाईओवर की सफाई कर रहे थे। कचरा इकट्ठा करने के लिए सड़क के किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी की गई थी। बीएमसी चौक की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही वोक्सवैगन कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी इसी स्थिर ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

तीन दोस्त पहले ही उतर चुके थे सुरक्षित

हादसे की जानकारी देते हुए एसएचओ साहिल चौधरी ने बताया कि कार में हादसे से पहले कुल पांच लोग सवार थे। पांचों दोस्त जन्मदिन की पार्टी से एक साथ लौट रहे थे। गनीमत यह रही कि तीन अन्य दोस्त हादसे से ठीक पहले अपने-अपने घर सुरक्षित उतर चुके थे। इसके बाद कार में केवल विदित और आरव तलवार ही बचे थे, जो अपने घर की ओर जा रहे थे।

हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर व्यक्त किया दुख

अपने भतीजे विदित की अचानक हुई मौत से पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर अपना दर्द बयां किया और विदित को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश के घर भी सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है।

परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से किया इनकार

घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। हालांकि, इस दुखद घड़ी में दोनों पीड़ितों के परिवारों ने मामले में आगे की किसी भी कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया। परिजनों के लिखित बयान और अनुरोध के आधार पर पुलिस ने शवों का पंचनामा कर बिना किसी पुलिस केस के शवों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।