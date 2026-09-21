रॉयल ऑपेरा हाउस से शुरू हुआ ‘ये प्रेम मोल लिया’ का प्रमोशन, शरवरी ने बताया क्यों है ये पल खास

बॉलीवुड में जब भी पारिवारिक भावनाओं, मीठे संगीत और परंपराओं के ताने-बाने की बात होती है, तो निर्देशक सूरज बड़जात्या का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। अपनी फिल्मों से भारतीय परिवारों को सिनेमाघरों तक खींच लाने वाले सूरज बड़जात्या एक बार फिर अपनी नई फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के साथ दिल जीतने आ रहे हैं।

फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के साथ ही इसके प्रमोशन का धमाकेदार आगाज हो चुका है, और इस सफर की शुरुआत के लिए चुना गया मुंबई का ऐतिहासिक रॉयल ऑपेरा हाउस। अभिनेत्री शरवरी के लिए यह मौका बेहद भावुक और यादगार रहा। उन्होंने इस खास लम्हे की तस्वीरें और भावनाएं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए इस ऐतिहासिक जगह को प्रमोशन की शुरुआत के लिए सबसे मुफीद बताया।

शरवरी ने बयां की अपनी भावनाएं

मुंबई का रॉयल ऑपेरा हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला, संगीत और कहानियों की एक सदी पुरानी विरासत है। शरवरी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर म्यूजिक लॉन्च इवेंट की कुछ बेहद खूबसूरत झलकियां शेयर कीं।

तस्वीरों के साथ शरवरी ने लिखा, “रॉयल ऑपेरा हाउस... एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों से परिवार एक साथ आकर कहानियों, गानों और सिनेमा को जीवंत होते देखते आए हैं। सूरज बड़जात्या सर की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के प्रमोशन की शुरुआत करने के लिए इससे सुंदर और सही जगह भला कौन-सी हो सकती थी!”

सूरज बड़जात्या और आयुष्मान खुराना के साथ पहला अनुभव

यह प्रोजेक्ट शरवरी के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में शरवरी पहली बार राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ ही, पर्दे पर उनकी जोड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ जमने जा रही है।

सूरज बड़जात्या का निर्देशन, आयुष्मान खुराना की सादगी और शरवरी की एनर्जी—यह तिकड़ी दर्शकों के लिए एक नया और ताज़ा अनुभव लेकर आ रही है। शरवरी ने इस बात पर खुशी जताते हुए कहा कि यह खास क्षण हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहेगा।

म्यूजिक, इमोशन और फैमिली ड्रामा का बेहतरीन संगम

सूरज बड़जात्या की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका कर्णप्रिय और रूहानी संगीत होता है। ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘विवाह’ जैसी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों की जुबान पर है। ‘ये प्रेम मोल लिया’ का संगीत भी भारतीय संस्कृति, रिश्तों की मिठास और आधुनिक भावनाओं का एक ऐसा मेल है जो हर उम्र के दर्शक को बांधकर रखेगा।

कब होगी फिल्म रिलीज?

पारिवारिक ड्रामा, भावनाओं और मधुर संगीत से सजी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजश्री बैनर तले बन रही इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं।