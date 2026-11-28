ये प्रेम मोल लिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: सूरज बड़जात्या की फिल्म ने पहले दिन की धीमी शुरुआत

निर्देशक सूरज बड़जात्या के पारिवारिक सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान है और उनकी नई फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आयुष्मान खुराना और शरवरी की इस जोड़ी को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों में उत्सुकता तो थी, लेकिन पहले दिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बहुत तेज नहीं रही।

बाजार के आंकड़ों और शुरुआती रिव्यूज के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड में वर्ड-ऑफ-माउथ इस फिल्म को कितनी रफ्तार दिलाता है। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, ‘ये प्रेम मोल लिया’ ने रिलीज के पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।

फिल्म को एक तरफ नई रिलीज इमरान हाशमी की ‘गनमास्टर जी9’ से प्रतिस्पर्धा मिली, तो दूसरी तरफ तीन हफ्तों से सिनेमाघरों में धाक जमाए बैठी रणबीर कपूर और यश स्टारर ‘रामायण’ ने इसकी राह मुश्किल कर दी। 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी ‘रामायण’ ने अपने 23वें दिन यानी शुक्रवार को भी 7 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर यह साबित कर दिया कि दर्शकों के बीच उसका क्रेज अभी थमा नहीं है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है, जबकि कमल कुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या और महावीर जैन इसके निर्माता हैं। आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा और स्वानंद किरकिरे जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।