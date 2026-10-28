सूरज बड़जात्या की ‘ये प्रेम मोल लिया’ में दिखेगा फैमिली ड्रामा और दिवाली की तैयारियों का खूबसूरत संगम

दिवाली करीब है और भारतीय घरों में रोशनी, मिठाइयों और जश्न से पहले एक जरूरी काम शुरू हो जाता है—साफ-सफाई! घर के हर कोने की धूल साफ करने से लेकर मेहमानों के स्वागत के लिए घर तैयार करने तक, दिवाली की सफाई हर साल त्योहार का अहम हिस्सा होती है। और जब इस काम में पूरा परिवार साथ जुट जाए, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।

यह ऐसा दृश्य है, जिससे हर भारतीय परिवार खुद को जोड़ सकता है। घर का कोई कोना ऐसा जरूर होता है, जहां दोबारा सफाई की जरूरत पड़ती है। कोई रिश्तेदार सफाई करने का अपना अलग तरीका बताता है, तो कोई काम से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ जुटता है, तो सालाना सफाई का यह बड़ा काम भी एक यादगार पारिवारिक अनुभव बन जाता है। फिल्म का संदेश भी कुछ ऐसा ही है—साफ-सफाई के साथ शुरू होता है परिवार के साथ बिताया खूबसूरत वक्त!

यह पल सूरज आर. बड़जात्या की फिल्मों की दुनिया की भी याद दिलाता है। हम आपके हैं कौन.., हम साथ-साथ हैं और विवाह जैसी फिल्मों में परिवार हमेशा कहानी का केंद्र रहा है। उनकी फिल्में सिर्फ बड़े जश्न और समारोहों की बात नहीं करतीं, बल्कि उन छोटे-छोटे पलों को भी खास बनाती हैं, जो रिश्तों को मजबूत करते हैं। इस दिवाली, ‘ये प्रेम मोल लिया’ भी इसी भावना को आगे बढ़ाती है और याद दिलाती है कि त्योहारों की खूबसूरती सिर्फ साथ मिलकर जश्न मनाने में नहीं, बल्कि उसकी तैयारियां एक साथ करने में भी है।

फिल्म के आकर्षण को और बढ़ाता है हिमेश रेशमिया का संगीत, जो इस आगामी पारिवारिक मनोरंजक फिल्म में भावनाओं और मनोरंजन का एक नया रंग जोड़ता है। आयुष्मान खुराना और शरवरी अभिनीत ‘ये प्रेम मोल लिया’ का निर्देशन सूरज आर. बड़जात्या ने किया है। फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से किया है। सिनेमाघरों में रिलीज होने में अब सिर्फ एक महीना बाकी है। यह पारिवारिक मनोरंजक फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

तब तक आप भी सफाई का सामान निकाल लीजिए, परिवार के सभी सदस्यों को काम में शामिल कीजिए और त्योहार के स्वागत के लिए घर को तैयार कर लीजिए। आखिरकार, जब पूरा परिवार साथ हो, तो दिवाली की तैयारियां भी किसी उत्सव से कम नहीं होतीं।