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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (11:03 IST)

यश की 'टॉक्सिक' में हिंसा और महिलाओं के चित्रण पर मचा हंगामा, अन्नामलाई ने सेंसर बोर्ड को घेरा

Yash Toxic
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:06 IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा हो रही है। सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे यश से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, रिलीज के साथ ही फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। 
 
पर्दे पर जरूरत से ज्यादा दिखाई गई हिंसा और महिलाओं के चित्रण को लेकर फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। इस विवाद के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और राजनेता के. अन्नामलाई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ढिलाई पर कड़ा ऐतराज जताया है।  
तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख राजनीतिक चेहरा के. अन्नामलाई ने फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता और हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने हालिया रिलीज फिल्मों का संदर्भ देते हुए सेंसर बोर्ड के ढीले रवैये पर सवाल खड़े किए।  
 
अन्नामलाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों में सेंसर बोर्ड बेहद सख्त नियमों का पालन करते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने चिंता जताई कि भारतीय फिल्मों में अक्सर ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो 14, 16 या 18 साल तक के किशोरों और युवाओं की मानसिकता के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं।  
 
अन्नामलाई ने यह स्पष्ट किया कि वे किसी फिल्म को पूरी तरह से बैन करने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन विषय-सामग्री का उचित वर्गीकरण और सख्त सेंसरशिप अनिवार्य होनी चाहिए।  राजनेता ने फिल्मों में महिलाओं के नकारात्मक और अमर्यादित चित्रण पर गहरा गुस्सा जताया। 
 
बिना सीधे तौर पर 'टॉक्सिक' का नाम लिए उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म का जिक्र करते हुए कहा, एक तरफ हम देश में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और अपराधों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, सिनेमा जैसे असरदार माध्यम में महिलाओं को अश्लील ढंग से एक 'सेक्स ट्रॉफी' के रूप में पेश किया जाता है। हाल ही में आई फिल्म में यह तक दिखाया गया है कि 'मेरी एक पत्नी भी हो सकती है और प्रेमिका भी।' सिनेमा का युवाओं और छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह के गलत संदेश समाज को दिशाहीन बना रहे हैं। 
 
थिएटरों की लापरवाही पर भी जताई चिंता  
अन्नामलाई ने सिनेमाघरों द्वारा 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट वाले नियमों का पालन न करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अक्सर कई सिंगल स्क्रीन थिएटरों में बिना किसी उम्र की जांच के सभी को प्रवेश दे दिया जाता है। नियमों का कड़ाई से पालन केवल बड़े मॉल्स में स्थित थिएटरों तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने मांग की कि चाहे फिल्म में कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, सेंसर बोर्ड को अपनी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए।  
 
गौरतलब है कि निर्देशक गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के केवल 'Adults Only' ('A') सर्टिफिकेट देकर रिलीज करने की अनुमति दी थी। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।  
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