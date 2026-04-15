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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (14:07 IST)

रामायण पार्ट 1 को लेकर यश का बड़ा खुलासा, बताया क्यों नहीं होगा भगवान राम और रावण का आमना-सामना?

Ramayana Part 1
नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें भगवान राम के किरदार में रणबीर कूपर नजर आए। वहीं साउथ स्टार यश की भी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में लंकापति रावण का किरदार निभा रहे हैं। 
 
वहीं अब यश ने बताया कि 'रामायण' के पहले पार्ट में भगवान राम और रावण आमने-सामने आएंगे या नहीं। फैंस को उम्मीद थी कि 'रामायण' के पहले भाग में ही उन्हें रणबीर कपूर और यश के बीच जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलेगी। हालांकि, यश ने स्पष्ट कर दिया है कि 'रामायण: पार्ट 1' में दोनों सितारे एक साथ नजर नहीं आएंगे।
 
यश ने कहा, यह दो भागों में बनने वाली फिल्म है। पहले भाग में भगवान राम और रावण के अपने-अपने साम्राज्यों और उनकी भव्य जीवनशैली को दिखाया गया है। पार्ट 1 में रावण का अपना साम्राज्य (लंका) है और राम का अपना (अयोध्या)। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि हम दोनों इस फिल्म में एक साथ स्क्रीन पर नहीं आए हैं।
 
खबरों के अनुसार, फिल्म का पहला भाग दोनों पात्रों के परिचय, उनके आदर्शों और उनकी पृष्ठभूमि को स्थापित करने पर केंद्रित होगा। जहां रणबीर कपूर 'भगवान राम' के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा दिखाएंगे, वहीं यश 'रावण' के रूप में एक विद्वान, शक्तिशाली और जटिल राजा के रूप में नजर आएंगे। 
 
मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक पहले दोनों किरदारों की दुनिया को अलग-अलग गहराई से समझें, ताकि पार्ट 2 में होने वाला उनका टकराव और भी प्रभावशाली लगे। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, वहीं दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को नितेश तिवारी ने निर्देशित डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश हैं। 
 
रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं। 
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