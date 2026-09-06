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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (11:42 IST)

फोटोग्राफर से बने बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता, यश जौहर ने ऐसे खड़ी की थी धर्मा प्रोडक्शंस की नींव

Yash Johar biography
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (11:44 IST)
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बतौर फोटोग्राफर अपने करियर की शुरूआत करने वाले यश जौहर ने अपनी निर्मित फिल्मों के जरिये दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। यश जौहर का जन्म पंजाब के अमृतसर में 6 सितंबर 1929 में हुआ। यश जौहर अपनी दादी की सलाह पर घर से भागकर मुंबई आए। उनकी दादी हमेशा कहती थी कि वह यहां के लिए नहीं बने हैं। वह कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं।
 
50 के दशक में मुंबई आने के बाद यश जौहर ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में बतौर फोटोग्राफर की नौकरी की। एक दिन वह तस्वीरों के सिलसिले में मधुबाला से मिले। यश जौहर का स्वभाव मधुबाला को काफी पसंद आया। उन्होंने यश जौहर को एक प्रोडक्शन हाउस में नौकरी भी दिलवा दी। 
इस दौरान यश जौहर ने शशधर मुखर्जी से लेकर सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस में भी बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया। उन्होंने शशधर मुखर्जी की प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए फिल्म लव इन शिमला (1960) में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। वर्ष 1962 में, वह सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स में शामिल हो गए। वह मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों के लिए प्रोडक्शन कंट्रोलर थे।
 
60 का दशक आते-आते यश जौहर को अगली नौकरी देवानंद के प्रोडक्शन हाउस 'नवनिकेतन फिल्म्स' में मिली। यहां उन्होंने 12 साल तक नौकरी की। उन्होंने फिल्म निर्माता देवानंद को उनकी 1965 की फिल्म गाइड के निर्माण को संभालने में मदद की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने देव आनंद की नवकेतन फिल्म्स के साथ काम जारी रखा और ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों का निर्माण संभाला। 
 
देवानंद से यश जौहर के संबंध काफी अच्छे रहे। साथ ही वह इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स से अवगत थे। पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानने लगी थी और उनके स्वभाव के चलते उन्हें पसंद करते थे। वर्ष 1976 में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने पहली फिल्म 'दोस्ताना' बनाई। दोस्ताना में अमिताभ बच्चन, शत्रुध्न सिन्हा और जीनत अमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म दोस्ताना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 
फिल्म दोस्ताना के बाद यश जौहर ने दुनिया (1984), मुकद्दर का फैसला (1987), अग्निपथ (1990), गुमराह (1993) और डुप्लिकेट (1998) जैसी फिल्मों का निर्माण किया लेकिन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। वर्ष 1998 में धर्मा प्रोडक्शन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई, जिसे यश जौहर के पुत्र करण जौहर ने निर्देशित किया।
 
इसके बाद यश जौहर ने कुछ कुछ होता है (1998), कभी ख़ुशी कभी ग़म (2001 और कल हो ना हो (2003) जैसी कामयाब फिल्मों का निर्माण किया। यश जौहर की शादी फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा की बहन हीरू से हुई थी। 26 जून 2004 को यश जौहर का निधन हो गया। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन को यश जौहर के बेटे करण जौहर संभाल रहे हैं।
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