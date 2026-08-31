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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:10 IST)

'यमला पगला दीवाना फिर से' के 8 साल: कृति खरबंदा ने देओल परिवार की इस फ्रेंचाइजी में बनाई अपनी अलग पहचान

Yamla Pagla Deewana Phir Se 8 Years
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (13:12 IST)
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फिल्म 'यमला पगला दीवाना फिर से' की रिलीज को 8 साल पूरे हो गए है। यह एक ऐसी फिल्म के रूप में याद की जाती है, जिसने देओल परिवार की दमदार मौजूदगी को फ्रेंचाइज़ी के खास हास्य, रोमांस और पारिवारिक मनोरंजन के साथ पेश किया था। 
 
इस जानी-पहचानी दुनिया के बीच कृति खरबंदा का किरदार ‘चिक्कू’ एक अलग और ताज़गी भरी ऊर्जा लेकर आई थी, जिसने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि अब तक खुद से बांधे रखा है।
हालांकि किसी स्थापित फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनना अपने आप में एक चुनौती होती है। इसमें भी 'यमला पगला दीवाना' सीरीज़ की अपनी एक मजबूत पहचान थी, जिसे धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की मौजूदगी ने और भी खास बनाया था। दर्शक पहले से ही फिल्म के बड़े-बड़े हास्य दृश्यों और किरदारों से परिचित थे। ऐसे में कृति ने इस दुनिया में खुद को बेहद सहजता से ढाला और अपनी अलग जगह बनाई।
 
‘चिक्कू’ के रूप में कृति ने कहानी में नई ताज़गी जोड़ी। उनका किरदार देओल परिवार की मस्तीभरी दुनिया का हिस्सा भी बना और अपनी अलग पहचान भी कायम रख पाया। वह सिर्फ कॉमिक माहौल का हिस्सा बनकर नहीं रहीं, बल्कि अपने अभिनय से किरदार को एक अलग व्यक्तित्व दिया।
 
फिल्म में बॉबी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई। दोनों के बीच की सहज और हल्की-फुल्की नोकझोंक ने रोमांटिक ट्रैक को प्रभावी बनाया। कृति की स्क्रीन प्रेजेंस ने कहानी में गर्मजोशी और आकर्षण जोड़ा, जिससे रोमांस और कॉमेडी का संतुलन बना रहा।
 
फिल्म की बड़ी और मनोरंजक दुनिया में खुद को ढालना भी कृति की एक खास उपलब्धि रही। जहां कहानी में हास्य, अराजक परिस्थितियां और बड़े-बड़े मनोरंजक पल थे, वहीं कृति ने अपने अभिनय की स्वाभाविकता बनाए रखी। उनकी अभिव्यक्तियां और सहज स्क्रीन प्रेजेंस ने ‘चिक्कू’ को दर्शकों के लिए यादगार बना दिया।
 
महत्वपूर्ण बात यह रही कि ‘चिक्कू’ सिर्फ एक रोमांटिक किरदार तक सीमित नहीं थी। कहानी को आगे बढ़ाने में भी उसका योगदान था, जिससे कृति को अपने अभिनय का दायरा दिखाने का मौका मिला। रोमांस, कॉमेडी और कहानी में सक्रिय भागीदारी का यही संतुलन उनके किरदार को खास बनाता है।
 
कृति ने फिल्म के संगीत और विजुअल अपील में भी अहम योगदान दिया। उनकी जीवंत स्क्रीन प्रेजेंस, ऊर्जावान परफॉर्मेंस और आकर्षक स्टाइलिंग ने गानों को और भी मनोरंजक बनाया। फिल्म की उत्सवपूर्ण भावना के साथ उनकी ऊर्जा पूरी तरह मेल खाती थी।
 
आज, आठ साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर 'यमला पगला दीवाना फिर से' कृति खरबंदा के हिंदी फिल्म करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव नजर आती है। इस फिल्म ने उन्हें एक बड़े कमर्शियल एंटरटेनर का हिस्सा बनने और कॉमेडी, रोमांस तथा पारिवारिक मनोरंजन जैसे अलग-अलग रंगों को निभाने का अवसर दिया।
 
आखिरकार, कृति की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने देओल परिवार की मजबूत पहचान वाली इस फ्रेंचाइज़ी में अपनी अलग जगह बनाई। ‘चिक्कू’ के रूप में उन्होंने फिल्म में ताज़गी, आकर्षण और अपनी खास मौजूदगी जोड़ी। यही वजह है कि आठ साल बाद भी उनका यह किरदार फिल्म की यादगार बातों में शामिल किया जाता है।
 
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