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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (12:58 IST)

World Animal Day: बेजुबानों के मसीहा हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, कोई करता है रेस्क्यू तो कोई देता है गोद लेने का संदेश

World Animal Day 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (13:02 IST)
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हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाने वाला 'वर्ल्ड एनिमल डे' हमें यह याद दिलाता है कि पशुओं को भी प्यार, सुरक्षा और बेहतर जीवन का अधिकार है। जहां पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, वहीं कई बॉलीवुड सितारे भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल उनके अधिकारों और संरक्षण के साथ उन्हें गोद लेने और उनकी देखभाल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। 
 
आवारा जानवरों की मदद करने से लेकर संरक्षण अभियानों का समर्थन करने तक, इन सितारों ने दिखाया है कि इंसानियत और संवेदनशीलता सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। आइए उन सितारों से एक बार रूबरू होते हैं। 
 

जॉन अब्राहम: पशु अधिकारों के समर्थक

जॉन अब्राहम लंबे समय से पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ कई अभियानों का हिस्सा बनकर लोगों को जागरूक किया है। जॉन वन्यजीवों और खासकर हाथियों के संरक्षण की बात भी करते रहे हैं। उनके प्रयासों ने पशुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों के सामने लाने में मदद की है।
 

रवीना टंडन: आवारा पशुओं और वन्यजीवों के लिए आवाज़

रवीना टंडन का पशुओं के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है। वह पालतू जानवरों को गोद लेने और वन्यजीव संरक्षण का समर्थन करती रही हैं। रवीना ने कई जानवरों को बचाया और अपनाया है तथा समय-समय पर आवारा पशुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार की जरूरत पर जोर दिया है। पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ उनकी आवाज़ हमेशा मुखर रही है।
 

आलिया भट्ट: गोद लेने और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली अभिनेत्री

आलिया भट्ट भी पशु कल्याण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रही हैं। उन्होंने लोगों को आवारा पशुओं की मदद करने और उन्हें गोद लेने के लिए प्रेरित किया है। पशुओं के प्रति उनका प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी जागरूकता अक्सर देखने को मिलती रहती है।

शालिनी पांडे: पशु कल्याण के लिए सक्रिय आवाज़

शालिनी पांडे लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पशुओं की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के महत्व के बारे में बात करती हैं। पेटा इंडिया से जुड़ी शालिनी ने कई जागरूकता अभियानों का समर्थन किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सड़कों से एक देसी कुत्ते 'बीर' को बचाकर अपनाया था। शालिनी अक्सर लोगों से अपील करती हैं कि वे पशुओं को खरीदने के बजाय उन्हें गोद लें और उनके प्रति दयालु व्यवहार करें।
 

दिया मिर्ज़ा: पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की पैरोकार

दिया मिर्ज़ा लंबे समय से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। वह लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि पशुओं और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। उनके प्रयास यह दिखाते हैं कि पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
 

जैकलीन फर्नांडिस: पशुओं के प्रति प्यार और संवेदनशीलता का संदेश

जैकलीन फर्नांडिस भी पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को पशुओं के प्रति दयालु बनने, उन्हें गोद लेने और उनकी सही देखभाल करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि हर जानवर प्यार और सुरक्षा का हकदार है।
 

अनुष्का शर्मा: पशु अधिकारों की मजबूत समर्थक

अनुष्का शर्मा लंबे समय से पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं। उन्होंने पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई है और लोगों को आवारा तथा सामुदायिक पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया है। उनकी पहल ने पशुओं के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाने को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई है।
 
विश्व पशु दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पशुओं के प्रति दया और जिम्मेदारी केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी रोज़मर्रा की सोच और व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। जब लोकप्रिय हस्तियां इस तरह के मुद्दों पर बात करती हैं, तो उनका संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है।
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