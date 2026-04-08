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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (16:21 IST)

'उड़ता पंजाब' देख डर गई थीं मीरा राजपूत, शाहिद कपूर को छोड़ने तक का बना लिया था मन!

Shahid Kapoor Meera Rajput Love story
बॉलीवुड के 'कबीर सिंह' यानी शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत आज इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल कपल्स में से एक माने जाते हैं। दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब मीरा, शाहिद को छोड़कर जाने वाली थीं? 
 
यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। खुद शाहिद कपूर ने खुलासा किया था कि फिल्म 'उड़ता पंजाब' देखने के बाद मीरा इतनी डर गई थीं कि उन्हें अपनी शादी के फैसले पर ही शक होने लगा था। मीरा ने उन्हें छोड़कर जाने की बात कह दी थी। 
 
शाहिद और मीरा की शादी साल 2015 में हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश ही कर रहे थे। इसी बीच शाहिद की बहुचर्चित फिल्म 'उड़ता पंजाब' रिलीज होने वाली थी। शाहिद ने बताया था कि वे मीरा को फिल्म दिखाने के लिए एडिटिंग रूम ले गए थे।
 
शुरुआत में मीरा, शाहिद के बगल में बैठी थीं। लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और शाहिद का 'टॉमी सिंह' (एक ड्रग एडिक्ट रॉकस्टार) वाला अवतार सामने आया, मीरा के होश उड़ गए। शाहिद ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए बताया था, इंटरवल तक आते-आते मीरा मुझसे करीब 5 फुट दूर खिसक गई थीं। 
 
उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने डरी हुई आंखों से देखा और पूछा— 'क्या तुम असल में ऐसे ही इंसान हो? क्या तुम सच में ड्रग्स लेते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती!'
 
चूंकि मीरा दिल्ली के एक साधारण परिवार से थीं और बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर थीं, उनके लिए 'टॉमी सिंह' जैसे डार्क किरदार को पचा पाना मुश्किल था। उन्हें लगा कि शायद शाहिद ने अपनी असलियत उनसे छिपाई है। शाहिद को काफी देर तक मीरा को समझाना पड़ा कि यह सिर्फ एक किरदार है और असल जिंदगी में वे वैसे बिल्कुल नहीं हैं।
 
शाहिद और मीरा की उम्र में करीब 14 साल का अंतर है। जब उनकी शादी हुई थी, तब कई लोगों ने इस उम्र के फासले पर सवाल उठाए थे। लेकिन समय के साथ मीरा ने न केवल शाहिद के दिल में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वे एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं।
 
शाहिद और मीरा अपने दो बच्चों—बेटी मिशा और बेटे जैन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। जो मीरा कभी शाहिद के अभिनय से डरकर दूर भाग रही थीं, वही आज उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर और क्रिटिक हैं। 
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