'वेलकम टू द जंगल' का पार्टी एंथम 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' रिलीज, अक्षय कुमार-दिशा पाटनीकी जोड़ी ने मचाया धमाल

बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और यादगार गीतों में से एक अब नए अंदाज में लौट आया है। जंगली म्यूज़िक, जो टाइम्स म्यूज़िक का एक डिवीजन है, ने बहुप्रतीक्षित कॉमेडी एंटरटेनर 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' रिलीज कर दिया है। यह गीत नॉस्टैल्जिया, स्टार पावर और मॉडर्न म्यूज़िक का शानदार संगम लेकर आया है, जो नई पीढ़ी के दर्शकों को भी आकर्षित करेगा।

अक्षय कुमार और दिशा पाटनी पर फिल्माया गया यह गीत आइकॉनिक चार्टबस्टर की यादों को ताज़ा करते हुए उसे एक नए और आधुनिक अंदाज में पेश करता है। मूल गीत का संगीत आनंद राज आनंद ने तैयार किया था, जबकि इसके नए संस्करण को विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने रीक्रिएट किया है। उन्होंने गाने की मूल आत्मा को बरकरार रखते हुए उसमें नई ऊर्जा का संचार किया है।

अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की शानदार केमिस्ट्री, रंगीन विज़ुअल्स और जोशीली धुन 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' को फिल्म के साउंडट्रैक का एक खास आकर्षण बनाती है। डांस फ्लोर पर थिरकाने वाली इसकी ऊर्जा और नॉस्टैल्जिया का तड़का इसे हर पीढ़ी के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने की क्षमता रखता है।

गाने के इस नए संस्करण को आनंद राज आनंद और रुबाई ने अपनी आवाज दी है। इसमें मेघा बाली द्वारा लिखे गए नए बोलों के साथ समीर के मूल गीत भी शामिल हैं। अपनी दमदार धुन, हाई-एनर्जी विज़ुअल्स और सेलिब्रेशन वाले माहौल के साथ यह गीत नॉस्टैल्जिया और समकालीन पॉप कल्चर के बीच एक बेहतरीन पुल बनकर उभरा है।

गाने के रीक्रिएशन को लेकर विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने कहा, मूल ‘ऊंचा लंबा कद’ बॉलीवुड संगीत प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह रखता है। चुनौती यह थी कि उसके नॉस्टैल्जिया को बनाए रखते हुए उसे एक नई पहचान दी जाए, जो 'वेलकम टू द जंगल' की ऊर्जा के अनुरूप हो। हम चाहते थे कि दर्शक इस गीत से तुरंत जुड़ जाएं और साथ ही इसमें कुछ नया भी महसूस करें।

नई पंक्तियां लिखने वाली मेघा बाली ने कहा, ऐसे गीत अपने साथ एक विरासत और दर्शकों की भावनात्मक यादें लेकर आते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि लोग मूल गीत में जो पसंद करते थे, उसे बरकरार रखा जाए और साथ ही उसमें आज के दौर का नया स्वाद भी जोड़ा जाए।

यह गीत ‘वेलकम टू द जंगल’ के संगीत सफर का एक और बड़ा पड़ाव है। अपनी भव्यता, हास्य और बड़े कलाकारों की टोली के लिए चर्चित यह फ्रेंचाइज़ी हमेशा ऐसे गीत देने के लिए जानी जाती है जो लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं।

टाइम्स म्यूज़िक और जंगली म्यूज़िक के सीईओ मंदार ठाकुर ने कहा, आइकॉनिक गीतों को हर पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। ‘ऊंचा लंबा कद फॉरएवर’ इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह किसी क्लासिक गीत को सम्मानपूर्वक नए रूप में पेश किया जा सकता है और उसे आज के दर्शकों के लिए भी प्रासंगिक बनाया जा सकता है। हमें खुशी है कि हम इसे ‘वेलकम’ फ्रेंचाइज़ी के प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों तक पहुंचा रहे हैं।

नॉस्टैल्जिया, भव्यता और आधुनिक संगीत का अनूठा मेल लिए ‘ऊंचा लंबा कद फॉरएवर’ अब सभी प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसका म्यूज़िक वीडियो जंगली म्यूज़िक और टाइम्स म्यूज़िक के चैनलों पर उपलब्ध है।

फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडेय, बृजेंद्र काला, फिरोज़ खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्या सिंह और भाग्य भानुशाली जैसे कलाकार शामिल हैं।

अहमद खान द्वारा निर्देशित ‘वेलकम टू द जंगल’ को ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो18 ने सीता फिल्म्स और राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत किया है। यह बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप का प्रोडक्शन है, जिसे राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के निर्माता फिरोज़ ए. नाडियाडवाला हैं और यह 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।