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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (13:46 IST)

'वेलकम टू द जंगल' के साथ लौटेगा फैमिली एंटरटेनमेंट का दौर, जानिए क्यों खास है फिल्म?

Welcome to the Jungle
आज के दौर में जब ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में किसी खास वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, वहीं 'वेलकम टू द जंगल' ऐसी फिल्म नज़र आती है जो पूरे परिवार को एक साथ सिनेमाघर तक लाने का दम रखती है। फिल्म का ट्रेलर देखते ही सबसे पहले इसकी भव्य स्टारकास्ट, एक्शन या कॉमेडी नहीं, बल्कि इसका पारिवारिक मनोरंजन वाला अंदाज़ ध्यान खींचता है। 
 
यह ऐसी फिल्म लगती है जिसे दादा-दादी, माता-पिता, युवा और बच्चे—हर कोई अपने-अपने तरीके से एंजॉय कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा अलग-अलग दर्शक वर्गों में बंटता गया है। कुछ फिल्में युवाओं के लिए, कुछ सिर्फ एक्शन पसंद करने वालों के लिए और कुछ केवल सोशल मीडिया ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। 
ऐसे समय में 'वेलकम टू द जंगल' पुराने दौर की उन फिल्मों की याद दिलाती है, जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था। फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन भी इसी सोच को दर्शाता है। टाइटल ट्रैक ने पुरानी यादें ताज़ा कीं, 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' ने ओरिजिनल 'वेलकम' की याद दिलाई और 'घिस घिस घिस' ने देसी अंदाज़ के साथ मास अपील बनाई। वहीं ट्रेलर में बॉलीवुड की कई पीढ़ियों के लोकप्रिय चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं।
 
ट्रेलर में भरपूर कॉमेडी, विजुअल ह्यूमर, दमदार एक्शन, जंगल एडवेंचर, मज़ेदार गलतफहमियाँ और ढेर सारे किरदार हैं, जो हर पल दर्शकों का मनोरंजन करते नज़र आते हैं। फिल्म कहीं भी खुद को ट्रेंडी या स्टाइलिश साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इसका मकसद साफ है—हर उम्र के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना।

एक समय था जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी ताकत ही ऐसी फैमिली एंटरटेनर फिल्में हुआ करती थीं। लोग कहानी से ज़्यादा इस भरोसे के साथ टिकट खरीदते थे कि पूरी फैमिली तीन घंटे तक हँसते-हँसते मनोरंजन का आनंद लेगी।
 
ओटीटी और बदलती दर्शकों की पसंद के बीच ऐसी फिल्में कम होती गईं, लेकिन 'वेलकम टू द जंगल' उसी परंपरा को फिर से ज़िंदा करती दिखाई देती है। दर्जनों कलाकारों को एक जंगल में लेकर, लगातार हास्यास्पद परिस्थितियाँ पैदा करते हुए यह फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन का आनंद लेने का न्योता देती है।
आज जब मनोरंजन अक्सर मोबाइल स्क्रीन और हेडफ़ोन तक सीमित हो गया है, ऐसे समय में एक ऐसी फिल्म का आना, जिसे पूरा परिवार एक साथ सिनेमाघर में बैठकर देख सके, अपने आप में खास बात है। बॉक्स ऑफिस, फ्रेंचाइज़ी और बदलती ऑडियंस के बीच शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहचान आज भी यही है—ऐसी फिल्में बनाना जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके।
 
अहमद ख़ान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फ़रीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफ़ताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेन्द्र काला, फ़िरोज़ ख़ान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली जैसे कलाकार नज़र आएंगे।
 
फिल्म को ए. ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फ़िल्म्स और स्टार स्टूडियो18 ने सीता फ़िल्म्स और राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत किया है। यह बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप प्रोडक्शन है, जिसके निर्माता राकेश डांग, वेदांत विकास बाली और फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला हैं। यह फिल्म 26 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
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