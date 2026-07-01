बुधवार, 1 जुलाई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. welcome-to-the-jungle-box-office-collection-week-1-83-crore-100-crore-club-hindi-news
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 1 जुलाई 2026 (14:20 IST)

Welcome To The Jungle बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 100 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम दूर

Welcome to the jungle movie review in Hindi
बॉक्स ऑफिस पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही फिल्म WelcomeToTheJungle (WTTJ) ने मंगलवार को एक बार फिर साबित कर दिया कि यह सिर्फ शुरुआती क्रेज नहीं, बल्कि एक मजबूत पकड़ वाली फिल्म बन चुकी है। खास बात यह है कि डिस्काउंटेड टिकट ऑफर ने मंगलवार को फिल्म की कमाई को और भी तेज कर दिया, जिससे इसका ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिख रहा है। फिल्म की असली ताकत इसकी पकड़ छोटे शहरों यानी टियर-2 और टियर-3 सर्किट में नजर आ रही है, जहां यह अभी भी बेहद मजबूत प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। अब साफ दिख रहा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा इसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता रह गया है, जो दूसरे वीकेंड में आसानी से पार हो सकता है।
 

वीक 1 में कमाई, हर दिन दिखा दम

फिल्म की शुरुआत प्रीव्यू शो से ही मजबूत रही, जहां इसने 4.07 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 15.33 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। शनिवार को फिल्म की रफ्तार और तेज हुई और इसने 21.02 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को 25.41 करोड़ रुपये की दमदार कमाई के साथ वीकेंड को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। सोमवार को सामान्य वर्किंग डे के बावजूद फिल्म ने 8.52 करोड़ रुपये जोड़े और मंगलवार को डिस्काउंट ऑफर के दम पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया। इस तरह फिल्म का कुल नेट इंडिया बिजनेस 83.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
 

100 करोड़ क्लब अब करीब, लेकिन असली परीक्षा बाकी

फिल्म WelcomeToTheJungle (WTTJ) के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा अब बहुत दूर नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि यह दूसरे वीकेंड तक आसानी से इस क्लब में शामिल हो जाएगी। हालांकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है क्योंकि इस शुक्रवार को कई नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो इसके स्क्रीन्स और ऑडियंस दोनों पर दबाव बना सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या यह फिल्म अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या नई रिलीज़ इसके कलेक्शन की रफ्तार को धीमा कर देती हैं।
 

टियर-2 और टियर-3 सर्किट बना असली गेम चेंजर

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका छोटे शहरों में शानदार प्रदर्शन है, जहां दर्शक लगातार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि WelcomeToTheJungle (WTTJ) का कलेक्शन स्थिर बना हुआ है और गिरावट के बजाय मजबूती दिखा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो फिल्म लंबे समय तक थिएटर्स में टिकी रह सकती है और बड़ा लाइफटाइम कलेक्शन हासिल कर सकती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Welcome To The Jungle बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 100 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम दूर

Welcome To The Jungle बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 100 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम दूरWelcomeToTheJungle बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है और अब ₹100 करोड़ क्लब से कुछ ही कदम दूर है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 83.60 करोड़ रुपये की कमाई की है। टियर-2 और टियर-3 सेंटर में इसकी पकड़ बेहद मजबूत है, लेकिन नए रिलीज़ से असली टेस्ट होगा।

40 साल की शादी पर सुनीता आहूजा का सबसे बड़ा खुलासा: बोलीं- हीरो हैं... क्या कर सकते हैं, फिर गोविंदा पर कही ऐसी बात जिसने मचा दिया बवाल

40 साल की शादी पर सुनीता आहूजा का सबसे बड़ा खुलासा: बोलीं- हीरो हैं... क्या कर सकते हैं, फिर गोविंदा पर कही ऐसी बात जिसने मचा दिया बवालसुनीता आहूजा ने रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में अपनी शादीशुदा जिंदगी, निजी संघर्ष और स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बयान दिया। उन्होंने गोविंदा से जुड़े पुराने विवादों पर भी इशारों में बात की। वहीं गोविंदा ने इन आरोपों को साजिश बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे मामला फिर सुर्खियों में आ गया।

Yash की 'Toxic' में लेडीज गैंग में इन 5 हसीनाओं ने मचाया गदर, चेतावनी- बच्चे और कमजोर दिल वाले दूर रहें

Yash की 'Toxic' में लेडीज गैंग में इन 5 हसीनाओं ने मचाया गदर, चेतावनी- बच्चे और कमजोर दिल वाले दूर रहेंसुपरस्टार यश की फिल्म 'Toxic' का नया वीडियो 'लेडीज़ एंड लेडीज़' रिलीज होते ही इंटरनेट पर आग लग गई है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसी दमदार हसीनाएं बेहद खतरनाक और विद्रोही अवतार में नजर आ रही हैं, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।

रोनाल्डो से प्यार, लेकिन सपोर्ट मेसी को: उर्वशी रौतेला के बयान ने मचाया बवाल, 10 लाख रुपये का लुक बना चर्चा का विषय

रोनाल्डो से प्यार, लेकिन सपोर्ट मेसी को: उर्वशी रौतेला के बयान ने मचाया बवाल, 10 लाख रुपये का लुक बना चर्चा का विषयउर्वशी रौतेला ने अपने 10 लाख रुपये के लग्जरी Dior एयरपोर्ट लुक से सबका ध्यान खींचा। वहीं फुटबॉल को लेकर दिए बयान में उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए प्यार जताया, लेकिन FIFA World Cup 2026 में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम को सपोर्ट करने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी।

धुरंधर की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद रणवीर सिंह का अगला मिशन 'प्रलय', 300 करोड़ की इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर

धुरंधर की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद रणवीर सिंह का अगला मिशन 'प्रलय', 300 करोड़ की इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद रणवीर सिंह अब 300 करोड़ रुपये की मेगा बजट फिल्म 'प्रलय' लेकर आ रहे हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ज़ॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर मानी जा रही है। नए लुक, इंटरनेशनल क्रू और दमदार विजुअल्स के साथ फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि FWICE विवाद भी इस प्रोजेक्ट पर सबकी नजरें टिकाए हुए है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com