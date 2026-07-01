Welcome To The Jungle बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 100 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम दूर

बॉक्स ऑफिस पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही फिल्म WelcomeToTheJungle (WTTJ) ने मंगलवार को एक बार फिर साबित कर दिया कि यह सिर्फ शुरुआती क्रेज नहीं, बल्कि एक मजबूत पकड़ वाली फिल्म बन चुकी है। खास बात यह है कि डिस्काउंटेड टिकट ऑफर ने मंगलवार को फिल्म की कमाई को और भी तेज कर दिया, जिससे इसका ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिख रहा है। फिल्म की असली ताकत इसकी पकड़ छोटे शहरों यानी टियर-2 और टियर-3 सर्किट में नजर आ रही है, जहां यह अभी भी बेहद मजबूत प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। अब साफ दिख रहा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा इसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता रह गया है, जो दूसरे वीकेंड में आसानी से पार हो सकता है।

वीक 1 में कमाई, हर दिन दिखा दम

फिल्म की शुरुआत प्रीव्यू शो से ही मजबूत रही, जहां इसने 4.07 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 15.33 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। शनिवार को फिल्म की रफ्तार और तेज हुई और इसने 21.02 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को 25.41 करोड़ रुपये की दमदार कमाई के साथ वीकेंड को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। सोमवार को सामान्य वर्किंग डे के बावजूद फिल्म ने 8.52 करोड़ रुपये जोड़े और मंगलवार को डिस्काउंट ऑफर के दम पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया। इस तरह फिल्म का कुल नेट इंडिया बिजनेस 83.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

100 करोड़ क्लब अब करीब, लेकिन असली परीक्षा बाकी

फिल्म WelcomeToTheJungle (WTTJ) के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा अब बहुत दूर नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि यह दूसरे वीकेंड तक आसानी से इस क्लब में शामिल हो जाएगी। हालांकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है क्योंकि इस शुक्रवार को कई नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो इसके स्क्रीन्स और ऑडियंस दोनों पर दबाव बना सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या यह फिल्म अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या नई रिलीज़ इसके कलेक्शन की रफ्तार को धीमा कर देती हैं।

टियर-2 और टियर-3 सर्किट बना असली गेम चेंजर

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका छोटे शहरों में शानदार प्रदर्शन है, जहां दर्शक लगातार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि WelcomeToTheJungle (WTTJ) का कलेक्शन स्थिर बना हुआ है और गिरावट के बजाय मजबूती दिखा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो फिल्म लंबे समय तक थिएटर्स में टिकी रह सकती है और बड़ा लाइफटाइम कलेक्शन हासिल कर सकती है।