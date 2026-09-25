'वेलकम' और 'गदर' फेम दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का निधन, कैंसर से हार गए जिंदगी की जंग

मनोरंजन जगत से दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार सह-कलाकार भूमिकाओं से चार दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले वरिष्ठ अभिनेता मुश्ताक खान का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान 24 सितंबर को शाम लगभग 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन खान और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने उनके निधन की पुष्टि की है। मुश्ताक खान के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती

मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों को कैंसर का पता चला। हालांकि, AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता के अनुसार, उन्हें 5 साल पहले भी कैंसर हुआ था, जिससे वे उबर चुके थे, लेकिन हाल ही में यह बीमारी दोबारा उभर आई।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले तक मुश्ताक खान बिल्कुल सक्रिय थे और काम कर रहे थे। वे हाल ही में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की डेब्यू फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुंबई के यारी रोड स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा।

अभिनेता मुश्ताक खान के निधन का समाचार बेहद दुःखद है।



मुश्ताक खान ने ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है?’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपने सहज अभिनय से लंबे समय तक दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। ‘हम हैं राही प्यार के’, ‘वेलकम’ सहित कई फिल्मों और ‘अदालत’, ‘चमत्कार’ जैसे… pic.twitter.com/dn9BKoVHVK — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 24, 2026

'मेरी एक टांग नकली है...' डायलॉग से हुए थे घर-घर मशहूर

मुश्ताक खान का नाम आते ही निर्देशक अनीस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' (2007) का वह प्रतिष्ठित सीन याद आ जाता है। फिल्म में उनके द्वारा बोला गया डायलॉग— "मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था..." आज भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में काफी लोकप्रिय है।

1980 में शुरू हुआ 44 सालों का यादगार सफर

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई पहुंचे मुश्ताक खान ने थिएटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मुश्ताक ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में आशिकी (1990), दिल है कि मानता नहीं, सड़क, हम हैं राही प्यार के, राजा, हेरा फेरी, गदर: एक प्रेम कथा, जोड़ी नं. 1, मुझसे शादी करोगी, वेलकम, वांटेड और ओह माय गॉड शामिल है।

मुश्ताक ने सुपरहिट फिल्मों जैसे 'स्त्री' (2018), 'बधाई दो' (2022), 'गदर 2' (2023) और हालिया ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' (2024) में अपनी अदाकारी से दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके अलावा वे टीवी शो 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' में भी अहम भूमिका में नजर आए थे।