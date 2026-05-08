वीकेंड पर OTT का धमाका: प्रियंका चोपड़ा की ‘सिटाडेल 2’ से लेकर ‘लुक्खे’ तक, क्या देखें पहले?

पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिरकार वीकेंड आ गया है और इसके साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्मों और वेब सीरीज की लंबी लाइन भी तैयार है। इस बार दर्शकों के लिए सिर्फ एक्शन या रोमांस ही नहीं, बल्कि स्पाई थ्रिलर, डार्क कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और म्यूजिकल क्राइम स्टोरी जैसे हर तरह का कंटेंट मौजूद है।

खास बात यह है कि इस हफ्ते प्रियंका चोपड़ा की चर्चित सीरीज ‘सिटाडेल सीजन 2’ से लेकर मलयालम ब्लॉकबस्टर ‘वाझा 2’ और रैप कल्चर पर आधारित ‘लुक्खे’ जैसी रिलीज ने OTT का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार इस शुक्रवार कंटेंट से भरे पड़े हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस वीकेंड क्या देखा जाए, तो ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है।

प्रियंका चोपड़ा की ‘सिटाडेल 2’ ने बढ़ाया एक्शन का लेवल

प्राइम वीडियो पर 6 मई को रिलीज हुई ‘सिटाडेल सीजन 2’ इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज मानी जा रही है। पहले सीजन के धमाकेदार अंत के बाद अब कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है।

सीरीज में प्रियंका चोपड़ा जोनस एक बार फिर नादिया सिंह के किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि रिचर्ड मैडेन मेसन केन की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार दोनों एजेंट्स को मैन्टिकोर नाम के खतरनाक संगठन से मुकाबला करना है, जो दुनिया पर नियंत्रण जमाने की कोशिश कर रहा है। एक्शन, स्पाई गेम और हाई वोल्टेज मिशन से भरी यह सीरीज ग्लोबल दर्शकों के बीच तेजी से ट्रेंड कर रही है।

‘वाझा 2’ ने थिएटर के बाद OTT पर मचाई एंट्री

मलयालम फिल्म ‘वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोज’ ने थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद अब जियोहॉटस्टार पर दस्तक दे दी है। 8 मई से स्ट्रीम हो रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये क्लब के करीब पहुंच गई थी।

साविन एस.ए. के निर्देशन में बनी यह फिल्म दोस्ती, इमोशन और कॉमेडी का शानदार मिश्रण है। विपिन दास द्वारा लिखी गई यह कहानी युवाओं की जिंदगी और रिश्तों को हल्के-फुल्के लेकिन दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाती है।

फिल्म हिंदी समेत मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे इसका दर्शक वर्ग और बड़ा हो गया है।

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की ‘Dacoit’ भी चर्चा में

अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ‘डाकू: ए लव स्टोरी’ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म रोमांस, बदला और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण लेकर आई है।

फिल्म में अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं। वहीं अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और सुनील जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म फिलहाल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध है। हिंदी दर्शकों को इसके हिंदी वर्जन का अभी इंतजार करना होगा।

नेटफ्लिक्स पर इमोशनल कहानी ने छुआ दिल

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘Remarkably Bright Creatures’ इस वीकेंड की सबसे अलग और भावुक कहानी मानी जा रही है। यह फिल्म शेल्बी वैन पेल्ट के चर्चित उपन्यास पर आधारित है।

कहानी टोवा सुलिवन नाम की एक महिला की है, जो अपने दुख और अकेलेपन से जूझ रही होती है। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक बेहद बुद्धिमान ऑक्टोपस मार्सेलस से हो जाती है।

सैली फील्ड, लुईस पुलमैन और अल्फ्रेड मोलिना जैसे कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को और खास बनाती है। यह फिल्म भावनाओं और इंसानी रिश्तों को बेहद खूबसूरती से पेश करती है।

‘भरतनाट्यम 2 मोहिनीयट्टम’ और ‘लुक्खे’ ने भी बढ़ाया रोमांच

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मलयालम डार्क कॉमेडी थ्रिलर ‘भरतनाट्यम 2 मोहिनीयट्टम’ भी तेजी से चर्चा में है। फिल्म में एक परिवार अपने पुश्तैनी मंदिर से जुड़े राज छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन नई मुश्किलें उनकी जिंदगी को और उलझा देती हैं।

वहीं प्राइम वीडियो की नई क्राइम ड्रामा सीरीज ‘लुक्खे’ चंडीगढ़ की रैप कल्चर और अंडरग्राउंड म्यूजिक दुनिया पर आधारित है। इसमें राशि खन्ना, रैपर किंग और पलक तिवारी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। म्यूजिक, गैंग राइवलरी और अपराध की दुनिया को जोड़ती यह सीरीज युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

इस वीकेंड क्या देखें?

अगर आपको स्पाई थ्रिलर पसंद है तो ‘सिटाडेल 2’ शानदार विकल्प हो सकती है। इमोशनल ड्रामा देखने वालों के लिए ‘Remarkably Bright Creatures’ बेहतरीन है। वहीं कॉमेडी और फ्रेंडशिप वाली फिल्मों के शौकीनों के लिए ‘वाझा 2’ इस वीकेंड का परफेक्ट पैकेज साबित हो सकती है।