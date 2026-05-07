गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. wamiqa gabbi bold red velvet corset look photos viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 7 मई 2026 (16:58 IST)

रेड कॉर्सेट टॉप में वामिका गब्बी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आग

Wamiqa Gabbi bold look
पंजाबी कुड़ी से लेकर बॉलीवुड की उभरती हुई सनसनी बनीं वामिका गब्बी इन दिनों अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वामिका जल्द ही 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाली हैं। 
 
वामिका इन दिनों इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। इसी के साथ वह सोशल मीडिया पर भी अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। 
वामिका ने हाल ही में रेड वेलवेट कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिन्होंने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है।
 
तस्वीरों में वामिका गब्बी एक बेहद ही बोल्ड और स्टाइलिश रेड वेलवेट कॉर्सेट टॉप और कैजुअल वाइड-लेग डेनिम पहने दिख रही हैं। 
 
तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। उनके मेसी वेवी हेयर और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। 
 
कभी शरारती मुस्कान तो कभी इंटेंस लुक—वामिका के फेशियल एक्सप्रेशंस ने इंटरनेट पर 'वॉव फैक्टर' क्रिएट कर दिया है। उनकी आंखों की गहराई और चेहरे का ग्लो फैंस को मंत्रमुग्ध कर रहा है।
 
वामिका तस्वीरों में एक से बढ़कर एक सेक्सी और सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
वामिका की इन तस्वीरों पर कमेंट सेक्शन में 'फायर' और 'हार्ट' इमोजी की बाढ़ आ गई। फैंस उनके इस लुक को अब तक का सबसे बोल्ड और खूबसूरत अवतार बता रहे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
पहली झलक में छाया 'रामायणम्' का पुष्पक विमान, भव्य डिजाइन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

पहली झलक में छाया 'रामायणम्' का पुष्पक विमान, भव्य डिजाइन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

पहली झलक में छाया 'रामायणम्' का पुष्पक विमान, भव्य डिजाइन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट'रामायणम्' को पहले से ही 2026 की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना माना जा रहा है और दुनिया भर में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो द्वारा समर्थित, 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से, यह फिल्म एक भव्य दो-भाग वाली वैश्विक गाथा के रूप में तैयार की जा रही है।

रेड कॉर्सेट टॉप में वामिका गब्बी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आग

रेड कॉर्सेट टॉप में वामिका गब्बी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आगपंजाबी कुड़ी से लेकर बॉलीवुड की उभरती हुई सनसनी बनीं वामिका गब्बी इन दिनों अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वामिका ने हाल ही में रेड वेलवेट कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिन्होंने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है।

एलेक्ट्रिक कास्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर बॉबी देओल की 'बंदर' का टीजर रिलीज

एलेक्ट्रिक कास्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर बॉबी देओल की 'बंदर' का टीजर रिलीज'बंदर' के मेकर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म का टीज़र जारी कर दिया है, जिसमें बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले नजर आएंगे। यह फिल्म बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बीच पहला कोलेब्रेशन है।

मिर्जापुर से पंचायत तक, इन प्रोडक्शन हाउस ने दिए सबसे बड़े OTT हिट

मिर्जापुर से पंचायत तक, इन प्रोडक्शन हाउस ने दिए सबसे बड़े OTT हिटभारतीय OTT सीरीज आजकल दमदार क्राइम स्टोरीज, इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। TVF, एक्सेल एंटरटेनमेंट और बनिजय एंटरटेनमेंट जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस इस बदलाव के केंद्र में हैं। ‘स्कैम 1992’, ‘पंचायत’ और ‘मिर्जापुर’ जैसी चर्चित सीरीज़ Prime Video, SonyLIV और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, जो दर्शकों को बेहतर और ज़मीन से जुड़ा कंटेंट देने की दिशा में बड़ा बदलाव दिखाती हैं।

बेटे की कब्र पर फूट-फूट कर रोईं सेलिना जेटली, पति पीटर हाग पर लगाए बच्चों को छीनने का आरोप

बेटे की कब्र पर फूट-फूट कर रोईं सेलिना जेटली, पति पीटर हाग पर लगाए बच्चों को छीनने का आरोपबॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की शादीशुदा जिंदगी में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेलिना और उनके पति पीटर हाग के बीच चल रही तलाक की लड़ाई अब एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इसी बीच सेलिना जेटिली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, ‍जिसे देखकर फैंस भावुक हो गए हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com