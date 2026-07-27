अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मुंबई में खरीदा नया 'आशियाना', कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। पावर कपल ने मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में शुमार वर्सोवा में एक बेहद शानदार लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म Zapkey.com द्वारा सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, इस नए अपार्टमेंट की कुल कीमत 18.29 करोड़ रुपए है। विराट और अनुष्का का यह नया ठिकाना वर्सोवा स्थित 'गोदरेज स्काईशोर' इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित है।

खबरों के अनुसार इस अपार्टमेंट के साथ कपल को 316 वर्ग फुट का एक्सक्लूसिव एरिया और तीन कार पार्किंग स्पेस मिले हैं। इस प्रॉपर्टी का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई 2026 को पूरा हुआ। इसके लिए कपल ने 1.09 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई है। लगभग 70,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की यह डील मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती मांग को साफ दर्शाती है।

अलीबाग के बाद मुंबई में एक और बड़ा निवेश

यह पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का ने रियल एस्टेट में इतना बड़ा निवेश किया हो। इससे पहले, दंपति ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सेकंड-होम डेस्टिनेशन अलीबाग के जीराद गांव में 37.86 करोड़ रुपए में 5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी थी।

13 जनवरी 2026 को पंजीकृत हुई इस अलीबाग डील के तहत दो प्लॉट खरीदे गए थे, जिसके लिए उन्होंने 2.27 करोड़ की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी दी थी। साल 2022 में भी इस कपल ने अलीबाग में एक शानदार फार्महाउस बनाने के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन खरीदी थी।