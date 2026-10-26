कृष्ण दास के कीर्तन में पहुंचे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली, भक्ति में लीन दिखा स्टार कपल
Anushka Sgarma और Virat Kohli (विरुष्का) एक बार फिर अपने आध्यात्मिक अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई में प्रसिद्ध अमेरिकी भक्ति संगीत गायक कृष्ण दास के कीर्तन में एक साथ देखा गया। वायरल हो रहे वीडियो में यह स्टार कपल आम लोगों के बीच बैठकर पूरे मनोयोग से भक्ति गीतों पर झूमता और तालियां बजाता नजर आ रहा है। यह आयोजन कृष्ण दास के भारत दौरे का हिस्सा था। कीर्तन शुरू होने से पहले विराट और अनुष्का को मुंबई के ऐतिहासिक स्थल ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ के पास भी देखा गया था, जहां से वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। #krishnadas #viratkohli #anushkasharma #trendingreels #fyp Virat Kohli, Cricket, Cricket reels, Trendung now— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 26, 2026
Virat Kohli and Anushka Sharma at Krishna Das ji event today in Mumbai Virat and Anushka chanting Har Har Mahadev Sambhu . Look at how simply they both are dressed. Look they even chanting mantra and clicking that counter in their finger . Their was so much security around them that no one was allowed to capture them .— Jeet (@JeetN25) October 25, 2026