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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (12:40 IST)

कृष्ण दास के कीर्तन में पहुंचे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली, भक्ति में लीन दिखा स्टार कपल

Virat Kohli Anushka Sharma
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (12:40 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (विरुष्का) एक बार फिर अपने आध्यात्मिक अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई में प्रसिद्ध अमेरिकी भक्ति संगीत गायक कृष्ण दास के कीर्तन में एक साथ देखा गया। 
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह स्टार कपल आम लोगों के बीच बैठकर पूरे मनोयोग से भक्ति गीतों पर झूमता और तालियां बजाता नजर आ रहा है। यह आयोजन कृष्ण दास के भारत दौरे का हिस्सा था। कीर्तन शुरू होने से पहले विराट और अनुष्का को मुंबई के ऐतिहासिक स्थल 'गेटवे ऑफ इंडिया' के पास भी देखा गया था, जहां से वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे।



भक्ति में लीन नजर आए 'विरुष्का'
वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा हाथ जोड़कर और ताली बजाते हुए भक्ति भजनों को गाती दिख रही हैं। वहीं उनके साथ बैठे विराट कोहली भी पूरी तरह से संगीत के सुरों में रमे नजर आए। हालांकि एक पल के लिए विराट की नजर कैमरे पर पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना ध्यान वापस कीर्तन की ओर लगा लिया और निरंतर गाते रहे। प्रशंसकों को दोनों का यह सादगी भरा अंदाज बेहद पसंद आ रहा है।
 
पहले भी अटेंड कर चुके हैं कीर्तन
यह पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का किसी आध्यात्मिक आयोजन में शामिल हुए हों। इससे पहले जुलाई 2026 में दोनों ने लंदन के यूनियन चैपल में आयोजित कृष्ण दास के ही एक कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके अलावा, अक्टूबर 2024 में भी मुंबई में हुए कीर्तन में दोनों को देखा गया था।
 
'विरुष्का' अक्सर अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का दौरा करते रहते हैं। वे नीम करोली बाबा के अनन्य भक्त माने जाते हैं और वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भी हाजिरी लगा चुके हैं।
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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
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