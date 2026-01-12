सोमवार, 12 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Vir Das was confused after watching the funny video from Aamir Khan Productions
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 12 जनवरी 2026 (14:34 IST)

आमिर खान या सुनील ग्रोवर? आमिर खान प्रोडक्शंस का मज़ेदार वीडियो देख वीर दास भी हो गए कन्फ्यूज़

Aamir Khan Productions
कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस अब 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ एक और मज़ेदार कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा है। यह आने वाली स्पाई-कॉमेडी फिल्म अभिनेता-कॉमेडियन वीर दास को लीड रोल में पेश करती है।
 
खास बात यह है कि यह वीर दास के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और सभी यह जानने को बेताब हैं कि यह नया एंटरटेनर क्या धमाल मचाने वाला है।
 
फिल्म के ट्रेलर और गानों ने जबरदस्त चर्चा बना दी है, जिससे इस बैनर की एक और हिट को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रिलीज़ के करीब आते ही आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें आमिर खान और वीर दास नज़र आए। इस वीडियो में सरप्राइज़ एंट्री किसी और की नहीं बल्कि अभिनेता-कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की है।
 
सुनील ग्रोवर अपनी मज़ेदार मिमिक्री से सबको हँसने पर मजबूर कर देते हैं, जहां वह आमिर खान की नकल करते हुए न सिर्फ उनके हाव-भाव बल्कि उनके आउटफिट तक को बिल्कुल सही तरीके से कॉपी करते हैं। उनकी परफेक्ट नकल की वजह से वीर दास और आमिर खान के साथ उनकी बातचीत ठहाकों से भर जाती है। यह वीडियो बेहद मज़ेदार है और फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे ज़मीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के लिए एक बार फिर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के साथ जुड़ रहा है। 
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जय भानुशाली से तलाक के बाद नदीम संग नाम जोड़ने पर भड़कीं माही‍ विज, एक्स हसबैंड ने भी किया सपोर्ट

जय भानुशाली से तलाक के बाद नदीम संग नाम जोड़ने पर भड़कीं माही‍ विज, एक्स हसबैंड ने भी किया सपोर्ट

जय भानुशाली से तलाक के बाद नदीम संग नाम जोड़ने पर भड़कीं माही‍ विज, एक्स हसबैंड ने भी किया सपोर्टटीवी के फेमस कपल में से एक रहे जय भानुशाली और माही विज ने हाल ही में आपसी सहमती से अलग होने के ऐलान किया है। दोनों ने एक पोस्ट शेयर करके अपने तलाक के बारे में फैंस को बताया। जय से तलाक के बाद माही विज ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर किया।

आमिर खान या सुनील ग्रोवर? आमिर खान प्रोडक्शंस का मज़ेदार वीडियो देख वीर दास भी हो गए कन्फ्यूज़

आमिर खान या सुनील ग्रोवर? आमिर खान प्रोडक्शंस का मज़ेदार वीडियो देख वीर दास भी हो गए कन्फ्यूज़कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस अब 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ एक और मज़ेदार कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा है। यह आने वाली स्पाई-कॉमेडी फिल्म अभिनेता-कॉमेडियन वीर दास को लीड रोल में पेश करती है।

शुरू हुआ मुंबई का सबसे पुराना और ऐतिहासिक 'काला घोड़ा आर्ट्स' फेस्टिवल, 26 सालो का जश्न होगा सबसे शानदार

शुरू हुआ मुंबई का सबसे पुराना और ऐतिहासिक 'काला घोड़ा आर्ट्स' फेस्टिवल, 26 सालो का जश्न होगा सबसे शानदारमुंबई का हृदय, जहां इतिहास और आधुनिकता एक-दूसरे से संवाद करते हैं —वहीं काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल अपने 26वें संस्करण के साथ लौट रहा है। 31 जनवरी से 8 फ़रवरी 2026 तक, प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, मुंबई का ऐतिहासिक काला घोड़ा परिसर कला, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का साक्षी बनेगा।

प्राइम वीडियो की तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म 'चीकाटीलो' का रोमांचक ट्रेलर रिलीज

प्राइम वीडियो की तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म 'चीकाटीलो' का रोमांचक ट्रेलर रिलीजप्राइम वीडियो ने अपनी इमोशनल तेलुगु क्राइम सस्पेंस ड्रामा 'चीकाटीलो' का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कर दिया है। तेजी से विकसित हो रहे हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में संध्या की यात्रा दिखाई गई है, जो एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर है। शोभिता धुलिपाला द्वारा निभाया गया यह किरदार अपने पॉडकास्ट के जरिए बीस साल से निष्क्रिय पड़े एक सीरियल किलर के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करती है।

Golden Globe Awards 2026: 16 साल के ओवन कूपर ने रचा इतिहास, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

Golden Globe Awards 2026: 16 साल के ओवन कूपर ने रचा इतिहास, देखिए विनर्स की पूरी लिस्टहॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड फंक्शन्स में से एक गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित किया गया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इस समारोह में शामिल हुईं। वह अवॉर्ड प्रेजेंटर बनीं और टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर की अनाउंसमेंट की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com