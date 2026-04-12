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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 12 अप्रैल 2026 (11:35 IST)

शादी के बाद 'राणाबाली' के सेट पर हुआ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का ग्रैंड वेलकम

Ranabaali Movie
'राणाबाली' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें विजय देवरकोंडा एक खतरनाक योद्धा के रोल में नजर आएंगे। उनके साथ रश्मिका मंदाना 'जयम्मा' के किरदार में दिखेंगी। यह फिल्म भारत के इतिहास के उन पन्नों से जुड़ी एक दमदार कहानी को पर्दे पर लाएगी, जिनके बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं है।
 
'राणाबाली' निश्चित रूप से इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जो माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को एक साथ ला रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म असल जीवन की घटनाओं से प्रेरित एक दमदार ड्रामा है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। ऐसे में हर कोई इस जोड़ी की पावरफुल केमिस्ट्री को देखने के लिए बेताब है।
 
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक खास फोटो शेयर की है, जिसमें विजय और रश्मिका 'राणाबाली' की पूरी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। शादी के बाद जैसे ही ये दोनों सेट पर लौटे, टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेट पर केक काटकर सेलिब्रेशन हुआ और सबने इस नए जोड़े को उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए ढेर सारी बधाइयां दीं।
 
​फोटो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, राणाबाली - जयम्मा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना सेट पर वापस। एक अटूट बंधन। टीम #Ranabaali ने सेट पर सेलिब्रेशन के साथ न्यूली वेड्स को विश किया। 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड ग्रैंड रिलीज।
 
'राणाबाली' एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जो भारत के इतिहास की उन कहानियों को बड़े पर्दे पर लाएगी जिनके बारे में बहुत कम सुना गया है। फिल्म में विजय देवरकोंडा अंग्रेजों के जमाने के एक खतरनाक योद्धा के रोल में दिखेंगे, वहीं रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जयम्मा' का किरदार निभा रही हैं, जो कहानी में इमोशन्स का तड़का लगाती हैं।
 
फिल्म की सबसे खास बात इसका हाल ही में आया गाना "ओ मेरे साजन" है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस गाने में फिल्म के पुराने दौर वाले सेटअप के बीच दोनों की कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। शानदार विजुअल्स, दमदार कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और दिल छू लेने वाले म्यूजिक की वजह से 'राणाबाली' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बन गई है।
 
राहुल सांकृत्यान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येर्नेनी ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की यह जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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