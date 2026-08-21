पद्मश्री से सम्मानित दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकरी का निधन हो गया है। उन्होंने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बढ़ती उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे पिछले कुछ दिनों से चेन्नई के अलवारपेट स्थित कावेरी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

दक्षिण भारतीय कलाकार संघ (नादिगर संगम) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अभिनेता नासर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस दुखद समाचार की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अभिनेत्री ने शुक्रवार दोपहर 1:59 बजे अंतिम सांस ली। शाम 5 बजे से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चेन्नई के तेनामपेट स्थित सेनोटैफ रोड पर रखा गया।

हाल ही में अभिनेता कायल देवराज ने सोशल मीडिया पर जानकी के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा किया था। उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 19 अगस्त को उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। खबर मिलते ही नादिगर संगम के अध्यक्ष नासर, अभिनेता सौंदर्यराजा और हेमाचंद्रन समेत सिनेमा जगत की कई हस्तियों ने व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और परिजनों को ढांढस बंधाया था।

The passing of Padma Shri Sowcar Janaki Garu is a great loss to Indian cinema.



For over seven decades, she dedicated herself to the art of acting, bringing countless memorable characters to life across Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Hindi cinema. Her exceptional talent,… pic.twitter.com/ggQgU8ZotF — Pawan Kalyan Creative Works (@PKCWoffl) August 21, 2026

रेडियो जॉकी से पर्दे की महारानी तक का संघर्षपूर्ण सफर

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक कन्नड़ भाषी परिवार में जन्मीं जानकी का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका वास्तविक नाम संकारमंची जानकी था। बेहद कम उम्र में ही 1947 में उनका विवाह संकारमंची श्रीनिवास राव से कर दिया गया था।

शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद जानकी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी और बाद में असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने आकाशवाणी मद्रास में बतौर रेडियो जॉकी भी काम किया था।

डेब्यू फिल्म से मिला 'सौकार' नाम, 400 से अधिक फिल्मों में बिखेरा जलवा

जानकी के अभिनय सफर की शुरुआत 1950 में एल.वी. प्रसाद द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म 'शावुकारू' से हुई। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद ही उन्हें 'सौकार' नाम की उपाधि मिली, जो जिंदगी भर उनके नाम का हिस्सा बनी रही। 1952 में फिल्म 'वलयापति' से उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा।

सौकार जानकी 1954 में फिल्म 'देवकन्निका' से कन्नड़ सिनेमा में पर्दापण किया। 1959 में वे कन्नड़ सिनेमा की पहली पैन-इंडिया फिल्म 'महिषासुर मर्दिनी' में डॉ. राजकुमार के साथ नजर आईं। 1964 में फिल्म 'स्कूल मास्टर' के जरिए उन्होंने मलयालम दर्शकों के बीच पहचान बनाई।

टीवी की दुनिया और पद्म श्री सम्मान

फिल्मी सफर के बाद सौकार जानकी ने टेलीविजन जगत में भी अपनी पहचान बनाई। 1991 में दूरदर्शन के तमिल धारावाहिक 'ऊरारिंदा रहस्यम' से उन्होंने टीवी पर कदम रखा। उनका आखिरी टीवी शो 2013 का तेलुगु धारावाहिक 'वरुधिनी परिणयम' था। वे 2020 में तमिल कॉमेडी फिल्म 'बिस्कॉथ' और 2023 में नंदिनी रेड्डी निर्देशित तेलुगु फिल्म 'अन्नी मंचि शकुनामुले' में भी नजर आईं।

भारतीय सिनेमा में सौकार जानकी के अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2022 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्मश्री' से अलंकृत किया था। इसके अलावा उन्हें 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 'कलैमामणि' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।