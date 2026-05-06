बुधवार, 6 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. veteran south film producer rb choudary passes away in road accident
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 6 मई 2026 (10:56 IST)

साउथ के दिग्गज प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का निधन, राजस्थान में सड़क दुर्घटना में गई जान, सितारों ने व्यक्त किया शोक

R B Choudary death
साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर आर. बी. चौधरी का एक सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया है। 5 मई को राजस्थान में उनकी कार एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। 76 वर्षीय आरबी चौधरी की इस आकस्मिक मृत्यु से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 
 
खबरों के अनुसार यह हादसा मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे राजस्थान के ब्यावर जिले में जूनथा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। आर.बी. चौधरी लिलांबा गांव में अपने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने भतीजे के साथ लौट रहे थे। अचानक सड़क पर मवेशी आ जाने से उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के किनारे एक दीवार से जा टकराई।
 
टक्कर इतनी जोरदार थी कि निर्माता आर.बी. चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद, उनके ड्राइवर गौतम सीरवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा था।
 
दिग्गज फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि
आर.बी. चौधरी के निधन पर टॉलीवुड और कॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है और उनके साथ बिताए पलों को याद किया है। सुपरस्टार रजनीकांत ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए लिखा, मेरे प्रिय मित्र, सुपर गुड फिल्म्स के आर.बी. चौधरी एक बेहतरीन निर्माता और अद्भुत इंसान हैं। उन्होंने अनगिनत युवा निर्देशकों को मौका दिया और फिल्म जगत को जीवंत रखा। उनका असामयिक निधन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है।
 
अभिनेता और राजनेता चिरंजीवी ने कहा, आर.बी. चौधरी गारू के निधन से मेरा दिल टूट गया है। मैं उन्हें कई वर्षों से जानता था। 'गॉडफादर' फिल्म के दौरान भी उनका सहयोग मिला। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान शब्दों से परे है।
 
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी दुख जताते हुए कहा कि चौधरी का जाना दोनों फिल्म उद्योगों (तमिल और तेलुगु) के लिए एक बड़ी क्षति है।
 
आर.बी. चौधरी ने 1988 में 'सुपर गुड फिल्म्स' की स्थापना की थी। उनका जन्म 1949 में हुआ था और फिल्मों में कदम रखने से पहले वे स्टील व आभूषण के व्यवसाय से जुड़े थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म उद्योग से की थी, जिसके बाद 1989 में उन्होंने तमिल सिनेमा में प्रवेश किया।
 
चौधरी ने अपने चार दशकों के लंबे करियर में कई ब्लॉकबस्टर और पारिवारिक फिल्में दीं। उनकी पहली तमिल फिल्म पुधु वसंतम् (1990) ने उन्हें बहुत सफलता दिलाई। इसके अलावा, नट्टामै (1994), सूर्यवंसम (1997), थुल्लथा मनममथुल्लुम (1999), आनंदहम (2001), जिला (2014) और मारिसन' (2025) जैसी फिल्में उनकी उत्कृष्ट निर्माण क्षमता का प्रमाण हैं। 
 
आर.बी. चौधरी के परिवार में उनकी पत्नी महजबीन और चार बेटे हैं। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चेन्नई लाया जा रहा है, जहाँ फिल्म उद्योग के तमाम दिग्गज उन्हें अंतिम विदाई देंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Rakul Preet Singh ने खोली Pati Patni Aur Woh Do के सेट की मस्ती की कहानी: दोस्तों के साथ काम करना मजेदार

स्मृति मंधाना के दोस्त का पलाश मुच्छल पर गंभीर आरोप, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया केस

स्मृति मंधाना के दोस्त का पलाश मुच्छल पर गंभीर आरोप, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया केससंगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग शादी टूटने के बाद से ही सुर्खियों में हैं। शादी के दिन ही स्मृति ने पलाश संग शादी कैंसिल कर दी थी। बाद में पलाश पर आरोप लगा था कि वह स्मृति को धोखा दे रहे थे। वहीं अब स्मृति मंधाना के दोस्त विद्यान माने ने पलाश के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

Rakul Preet Singh ने खोली Pati Patni Aur Woh Do के सेट की मस्ती की कहानी: दोस्तों के साथ काम करना मजेदार

Rakul Preet Singh ने खोली Pati Patni Aur Woh Do के सेट की मस्ती की कहानी: दोस्तों के साथ काम करना मजेदार‘Pati Patni Aur Woh Do’ 15 मई 2026 को रिलीज होने जा रही है। Rakul Preet Singh ने Ayushmann Khurrana और निर्देशक Mudassar Aziz के साथ फिर से काम करने के अनुभव और सेट पर मित्रवत माहौल की बात साझा की। फिल्म का हल्का-फुल्का टोन और कॉमेडी इसे देखने लायक बनाता है।

साउथ के दिग्गज प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का निधन, राजस्थान में सड़क दुर्घटना में गई जान, सितारों ने व्यक्त किया शोक

साउथ के दिग्गज प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का निधन, राजस्थान में सड़क दुर्घटना में गई जान, सितारों ने व्यक्त किया शोकसाउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर आर. बी. चौधरी का एक सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया है। 5 मई को राजस्थान में उनकी कार एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। 76 वर्षीय आरबी चौधरी की इस आकस्मिक मृत्यु से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी: जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी की बातें सिर्फ अफवाह

बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी: जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी की बातें सिर्फ अफवाहबॉनी कपूर ने अपने बेटे और बेटी के इर्द-गिर्द चल रही शादी की अफवाहों पर साफ शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। जान्हवी अब जल्द ही तेलुगु फिल्म ‘पेड्डी’ में नजर आएंगी।

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, ‘बाहुबली 2’ को पछाड़ बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, ‘बाहुबली 2’ को पछाड़ बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्मरणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,788 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने ‘बाहुबली 2’ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है और अब ‘दंगल’ के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com