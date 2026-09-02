‘मुसाफिर कैफे’ के बाद वेदिका पिंटो की नई फिल्म का ऐलान, लक्ष्य संग दिखेगा रोमांटिक अंदाज

बॉलीवुड में जब दो नए, ऊर्जावान और बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार एक साथ पर्दे पर आते हैं, तो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाती है। हाल ही में 'मुसाफिर कैफे' में अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली खूबसूरत अभिनेत्री वेदिका पिंटो अब पर्दे पर एक नया तहलका मचाने के लिए तैयार हैं।

वेदिका जल्द ही भारतीय सिनेमा के उभरते हुए स्टार लक्ष्य के साथ एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में दर्शकों के सामने आएंगी। इस फ्रेश और अनोखी जोड़ी को एक साथ लाने का श्रेय निर्देशक प्रोसीत रॉय को जाता है। अपनी बहुचर्चित फिल्म 'परी' और थ्रिलर सीरीज 'राख' से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले प्रोसीत रॉय एक बार फिर सिनेमाघरों में कुछ अलग और अनूठा परोसने की तैयारी में हैं।

पारंपरिक प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग होगी यह साइकोलॉजिकल लव स्टोरी

अगर आपको लगता है कि यह एक आम बॉलीवुड रोमांटिक-कॉमेडी या लव स्टोरी होगी, तो आप गलत हैं। प्रोसीत रॉय हमेशा से ही डार्क, इंटेंस और लीक से हटकर कहानियां सुनाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी इस आगामी अनटाइटल्ड फिल्म के जरिए वे रोमांस और साइकोलॉजिकल एलिमेंट का एक बेहद दिलचस्प मिश्रण पेश करने जा रहे हैं।

फिल्म का प्लॉट मुख्य रूप से इंसानी रिश्तों, प्यार के जुनून और दिमाग के उलझे हुए ताने-बाने पर आधारित होगा। यही वजह है कि इसे एक आम लव स्टोरी के बजाय "रोमांटिक-साइकोलॉजिकल थ्रिलर" के रूप में देखा जा रहा है।

'मुसाफिर कैफे' के बाद वेदिका पिंटो का एक और बड़ा कदम

वेदिका पिंटो ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, सहज अभिनय और अभिव्यक्ति से बहुत ही कम समय में अपनी एक खास पहचान बनाई है। 'मुसाफिर कैफे' के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद, इस फिल्म को उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है।

फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस किरदार के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो ताजगी और संजीदगी दोनों को एक साथ पर्दे पर ला सके, और वेदिका इस कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी हैं। दूसरी ओर, अभिनेता लक्ष्य ने बेहद कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक अलग रेंज साबित की है। फिल्म 'किल' में उनके धमाकेदार और एक्शन से भरपूर प्रदर्शन की चौतरफा तारीफ हुई थी। इसके बाद 'चांद मेरा दिल' और 'द बा*र्ड्स ऑफ बॉलीवुड' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए वे हर बार एक नया रूप लेकर सामने आए हैं।

फिल्म के टाइटल और रिलीज डेट का इंतजार

हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म के नाम और इसकी आधिकारिक रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन बॉलीवुड के ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी और यह आने वाले समय की सबसे बहुप्रतीक्षित साइकोलॉजिकल-ड्रामा फिल्मों में से एक साबित होगी।