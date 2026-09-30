इनकम टैक्स रेड के बीच वासु भगनानी अस्पताल में भर्ती, बोले- मुझे अकेला छोड़ दें

हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और 'पूजा एंटरटेनमेंट' के संस्थापक वासु भगनानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक, वासु भगनानी को लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, उनकी सेहत बिगड़ने का सटीक कारण अभी सामने नहीं आया है।

हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी सेहत बिगड़ने की खबर ठीक उस समय आई है, जब मुंबई में आयकर विभाग ने उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की है। वाशु ब्रिटेन में रहते हैं।

अस्पताल में भर्ती वासु भगनानी ने दिया छोटा सा बयान

जैसे ही दिग्गज निर्माता के लंदन में अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैली, मीडिया एजेंसियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। समाचार एजेंसी ANI द्वारा संपर्क किए जाने पर वासु भगनानी ने अपनी सेहत पर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें "अकेला छोड़ दिया जाए"।

उनके इस बयान के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुभचिंतक उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। फिलहाल उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।





मुंबई में 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड

वासु भगनानी के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक एक दिन पहले मुंबई में आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। आयकर अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने मुंबई में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस आईटी रेड के दायरे में वासु भगनानी (निर्माता और पूजा एंटरटेनमेंट के संस्थापक), रकुल प्रीत सिंह (बॉलीवुड अभिनेत्री और वासु भगनानी की बहू) और पैनोरमा स्टूडियोज (निर्माता कुमार मंगत की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी) का नाम शामिल है।

यह पूरी कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध विदेशी लेन-देन से जुड़ी हुई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि फिल्मों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग के नाम पर धन को संदिग्ध तरीके से विदेश भेजा जा रहा था। आयकर विभाग की टीमें फिलहाल पूजा एंटरटेनमेंट और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, अकाउंट बुक्स और बैंक खातों की बारीकी से जांच कर रही हैं।

वर्तमान में पूजा एंटरटेनमेंट की कमान वासु भगनानी के बेटे और अभिनेता-निर्माता जैकी भगनानी संभाल रहे हैं। हाल ही में जैकी भगनानी की शादी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से हुई है, जिसके कारण रकुल भी इस परिवार का हिस्सा हैं और आईटी विभाग की इस जांच के दायरे में उनका नाम भी सामने आ रहा है।