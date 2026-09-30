  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. vashu bhagnani hospitalised in london amid income tax raid
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (11:07 IST)

इनकम टैक्स रेड के बीच वासु भगनानी अस्पताल में भर्ती, बोले- मुझे अकेला छोड़ दें

Vashu Bhagnani Hospitalised
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (11:09 IST)
google-news
हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और 'पूजा एंटरटेनमेंट' के संस्थापक वासु भगनानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक, वासु भगनानी को लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, उनकी सेहत बिगड़ने का सटीक कारण अभी सामने नहीं आया है।
 
हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी सेहत बिगड़ने की खबर ठीक उस समय आई है, जब मुंबई में आयकर विभाग ने उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की है। वाशु ब्रिटेन में रहते हैं। 
 
अस्पताल में भर्ती वासु भगनानी ने दिया छोटा सा बयान
जैसे ही दिग्गज निर्माता के लंदन में अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैली, मीडिया एजेंसियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। समाचार एजेंसी ANI द्वारा संपर्क किए जाने पर वासु भगनानी ने अपनी सेहत पर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें "अकेला छोड़ दिया जाए"।
 
उनके इस बयान के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुभचिंतक उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। फिलहाल उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

 
मुंबई में 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड
वासु भगनानी के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक एक दिन पहले मुंबई में आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। आयकर अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने मुंबई में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस आईटी रेड के दायरे में वासु भगनानी (निर्माता और पूजा एंटरटेनमेंट के संस्थापक), रकुल प्रीत सिंह (बॉलीवुड अभिनेत्री और वासु भगनानी की बहू) और पैनोरमा स्टूडियोज (निर्माता कुमार मंगत की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी) का नाम शामिल है। 
 
यह पूरी कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध विदेशी लेन-देन से जुड़ी हुई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि फिल्मों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग के नाम पर धन को संदिग्ध तरीके से विदेश भेजा जा रहा था। आयकर विभाग की टीमें फिलहाल पूजा एंटरटेनमेंट और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, अकाउंट बुक्स और बैंक खातों की बारीकी से जांच कर रही हैं।
 
वर्तमान में पूजा एंटरटेनमेंट की कमान वासु भगनानी के बेटे और अभिनेता-निर्माता जैकी भगनानी संभाल रहे हैं। हाल ही में जैकी भगनानी की शादी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से हुई है, जिसके कारण रकुल भी इस परिवार का हिस्सा हैं और आईटी विभाग की इस जांच के दायरे में उनका नाम भी सामने आ रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
उर्वशी रौतेला ने AI कंपनी पर लगाया तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का आरोप, मांगे 7000 करोड़ रुपये हर्जाना

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीज

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीजप्यार और दिल टूटने का मौसम एक बार फिर लौट आया है और इसी एहसास को 'प्रेम कीटाणु' के नए गाने 'इश्क का गुलाम' में महसूस किया जा सकता है। यह गाना प्यार के उस पहलू को सामने लाता है, जिसमें भावनाओं के साथ खालीपन, दर्द और अधूरी यादें भी जुड़ी होती हैं।

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंग

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंगएक तरफ जहां बॉलीवुड में नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' (जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। हाल ही में इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है।

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्री

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्रीभारतीय सिनेमा और मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए 18-सदस्यीय बोर्ड के पुनर्गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित इस नए पैनल में हिंदी सिनेमा के कई बड़े चेहरों के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों, थिएटर, संगीत, साहित्य और फिल्म समीक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है।

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाईदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त किया है।

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?2 अक्टूबर की तारीख और विजय सलगांवकर की चालाकी, हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित सस्पेंस का नाम है। 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बहुप्रतीक्षित तीसरे भाग के आते ही स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजय देवगन ने जहां अपनी मुख्य भूमिका के लिए भारी-भरकम फीस वसूली है, वहीं तब्बू और श्रिया सरन को भी मोटी रकम मिली है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।