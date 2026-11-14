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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (13:08 IST)

पहली बार हॉरर फिल्म बनाएगा YRF, वरुण धवन के साथ आदित्य चोपड़ा का बड़ा दांव

YRF Horror Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (13:08 IST)
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भारतीय सिनेमा में रोमांस, ड्रामा और हाई-ऑक्टेन स्पाई यूनिवर्स जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स ने अब एक बिल्कुल नए जॉनर में कदम रखने का फैसला किया है। YRF ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली थिएट्रिकल हॉरर फिल्म की घोषणा कर दी है। 
 
इस फिल्म में जिसमें बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार वरुण धवन मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह मेगा प्रोजेक्ट 31 मार्च 2028 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा। अभी तक बिना शीर्षक (Untitled) वाली इस हॉरर फिल्म के निर्देशन और लेखन की जिम्मेदारी अभय पन्नू को सौंपी गई है। इस हॉरर फिल्म के साथ अभय पन्नू बड़े पर्दे पर बतौर निर्देशक अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म की पटकथा भी खुद अभय ने ही लिखी है।
आदित्य चोपड़ा का विजन और बड़े पर्दे का अनुभव
यश राज फिल्म्स ने अपने पांच दशक से अधिक के सफर में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जैसी क्लासिक रोमांटिक फिल्मों से लेकर 'पठान' और 'टाइगर' जैसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्में दी हैं। हालांकि, हॉरर जॉनर से यह बैनर अब तक दूर रहा था। प्रोडक्शन हाउस की योजना इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिहाज से बेहद भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई अनुभव के रूप में तैयार करने की है। इस पूरे प्रोजेक्ट को YRF के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा के मार्गदर्शन में विकसित किया जा रहा है, जबकि स्टूडियो के सीईओ अक्षय विधानी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।
 
'सुई धागा' के बाद वरुण और YRF की दूसरी जुगलबंदी
अभिनेता वरुण धवन के करियर के लिए भी यह फिल्म बेहद खास साबित होने वाली है। यश राज फिल्म्स के साथ वरुण का यह दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले दोनों ने साल 2018 में आई फिल्म 'सुई धागा: मेड इन इंडिया' में साथ काम किया था, जिसमें वरुण के 'मौजी' के किरदार और सादगी भरे अभिनय की खूब तारीफ हुई थी।
दिलचस्प बात यह है कि वरुण धवन इससे पहले दिनेश विजान के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'भेड़िया' में नजर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन YRF की यह आगामी फिल्म कॉमेडी से हटकर एक शुद्ध और बड़े स्केल की थिएट्रिकल हॉरर फिल्म मानी जा रही है, जो वरुण के अभिनय का एक नया पहलू सामने लाएगी।
 
नाम और बाकी स्टारकास्ट पर सस्पेंस बरकरार
फिलहाल प्रोडक्शन हाउस की ओर से फिल्म के टाइटल, कहानी की पृष्ठभूमि और वरुण धवन के अपोजिट नजर आने वाली मुख्य अभिनेत्री या अन्य कलाकारों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। मेकर्स ने अभी सिर्फ रिलीज डेट (31 मार्च 2028) और मुख्य टीम पर से पर्दा उठाया है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही इसके शीर्षक और बाकी स्टारकास्ट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी।
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