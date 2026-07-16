सीक्विन लहंगे में वाणी कपूर का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक, वाणी कपूर अक्सर अपने फैशन सेंस से लोगों को हैरान कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उनका अब तक का सबसे बोल्ड और एलीगेंट रूप देखने को मिल रहा है।

तस्वीरों में वाणी कपूर ने एक शानदार को-ऑर्ड स्टाइल या मॉडर्न लहंगे को कैरी किया है, जो न्यूड-रोज गोल्ड या मैटेलिक टोन में है। इसके साथ उन्होंने एक डीपनेक चोली कैरी की है।

वाणी की चोली में एक प्लंजिंग डीप नेकलाइन है, जिसे एक मैचिंग एम्बेलिश्ड चोकर कॉलर नेकलाइन के साथ जोड़ा गया है। यह ब्लाउज पूरी तरह से चमकीले सीक्विंस, बीड्स और क्रिस्टल वर्क से सजा हुआ है, जो उनके टोंड मिड्रिफ को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहा है।

इसके साथ उन्होंने मैचिंग मरमेड-कट स्टाइल वाली फिटेड स्कर्ट पहनी है, जिस पर वर्टिकल सीक्विंस की स्ट्राइप्स बनी हैं जो बॉडी को बेहद अट्रैक्टिव शेप दे रही हैं। साथ में अटैच्ड केप या फ्लोइंग मैचिंग शीयर दुपट्टा उनके लुक में एक रॉयल और ड्रामा टच जोड़ रहा है।

वाणी ने अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बालों को सॉफ्ट और वोल्यूमिनस वेव्स में खुला रखा है। उन्होंने ग्लॉसी मेकअप के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है।

तस्वीरों में वाणी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर अा रही हैं। वाणी ने कहीं विंटेज हॉलीवुड ग्लैम वाइब्स देते हुए अपनी आँखें बंद की हैं, तो कहीं कैमरे की तरफ बेहद इंटेंस और कॉन्फिडेंट लुक में देख रही हैं। उनकी मिलियन-डॉलर की मुस्कान भी एक तस्वीर में फैंस का दिल जीत रही है।