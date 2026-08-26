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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (12:20 IST)

उर्वशी रौतेला के तिरंगा गाउन पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने दी सफाई

Urvashi Rautela
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (12:22 IST)
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मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला अपने एक फैशन स्टेटमेंट को लेकर विवादों के घेरे में आ गई हैं। जयपुर में आयोजित इस भव्य समारोह में उर्वशी जज की भूमिका में नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने तिरंगे के तीन रंगों (केसरिया, सफेद और हरा) और बीच में अशोक चक्र से प्रेरित एक बेहद आकर्षक ट्राइकलर गाउन पहना था। 
 
हालांकि, उर्वशी रौतेला के इस लुक को देशप्रेम का प्रतीक मानने के बजाय सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा।  नेटिजन्स और कई कानूनी जानकारों का दावा है कि उर्वशी का यह पहनावा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन करता है।  
 
सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला के आउटफिट की तस्वीरें वायरल होते ही विवाद शुरू हो गया। यूज़र्स का मुख्य विरोध गाउन के निचले हिस्से में तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल करने और ड्रेस के कपड़े के जमीन को छूने पर था। कई यूज़र्स ने लिखा, "देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का फैशन के नाम पर इस तरह इस्तेमाल करना उसका अनादर है।"  
उर्वशी रौतेला ने दी सफाई
विवाद बढ़ता देख उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात रखी और आरोपों को खारिज किया। उर्वशी ने कहा, मैं अपने देश को केवल एक नागरिकता के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के रूप में साथ लेकर चलती हूं। मैं कुछ ऐसा पहनना चाहती थी जो यह बता सके कि भारत मेरे लिए क्या मायने रखता है। यह गाउन कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि तिरंगे के रंगों से प्रेरित एक हाई-फैशन और थिएट्रिकल ट्रिब्यूट है।  
 
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस गाउन में रंगों के शेड्स, ओरिएंटेशन (दिशा), फैब्रिक और अशोक चक्र की बनावट को जानबूझकर बदला गया था ताकि यह स्टेज की लाइट्स के तहत एक ग्लैमरस और आर्टिस्टिक लुक दे, न कि यह राष्ट्रीय ध्वज की हूबहू नकल लगे। 
 
3 महीने में तैयार हुआ था गाउन
उर्वशी रौतेला का यह डिज़ाइनर गाउन बेलारूस की मशहूर फैशन डिज़ाइनर दार्या चेरमाशेंत्सेवा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस थिएट्रिकल Couture को तैयार करने में लगभग 3 महीने का समय लगा था। इसमें सीक्विन्स वर्क, कटदाना और सिल्वर फ्रिंज का इस्तेमाल कर अशोक चक्र को ज्वेलरी फॉर्म में पेश किया गया था।
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