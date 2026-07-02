उर्वशी रौतेला की शुद्ध हिंदी सुनकर कन्फ्यूज हुए ओरी, वायरल रील ने जीता फैंस का दिल

सोशल मीडिया स्टार ओरी और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक बार फिर अपने मजेदार रील के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस बार दोनों एक बस स्टॉप पर बैठे नजर आए, तभी वहां से गुजर रहा एक शख्स उनसे पूछता है, 'आप यहां क्या कर रहे हो?'

इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी बातचीत, जो देखते ही देखते बेहद हास्यास्पद मोड़ ले लेती है। जैसे ही ओरी, उर्वशी के साथ अपनी दोस्ती का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, वह सही शब्द तलाशने में उलझ जाते हैं और अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। तभी उर्वशी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आती हैं और शुद्ध हिंदी में अपनी दोस्ती की विस्तृत व्याख्या करती हैं।

उनकी भाषा और अंदाज सभी को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन ओरी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उर्वशी की शुद्ध हिंदी सुनकर ओरी के चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है। वह चुपचाप यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है।

दोनों की शानदार केमिस्ट्री, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और हल्के-फुल्के हास्य से भरपूर यह रील मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।