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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: मंगलवार, 30 जून 2026 (18:15 IST)

रोनाल्डो से प्यार, लेकिन सपोर्ट मेसी को: उर्वशी रौतेला के बयान ने मचाया बवाल, 10 लाख रुपये का लुक बना चर्चा का विषय

Urvashi Rautela
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इस बार वजह सिर्फ उनका लग्जरी फैशन नहीं, बल्कि फुटबॉल को लेकर दिया गया उनका बयान भी है। एयरपोर्ट पर करीब 10 लाख रुपये के शानदार Dior Miss Dior को-ऑर्ड सेट में नजर आईं उर्वशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से प्यार करती हूं," लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि FIFA World Cup 2026 में उनका समर्थन लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को रहेगा। उनके इस बयान ने फुटबॉल फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है, जबकि उनका हाई-फैशन एयरपोर्ट लुक भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
 

10 लाख रुपये के Dior आउटफिट ने खींचा सबका ध्यान

उर्वशी रौतेला हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज और महंगे फैशन स्टेटमेंट्स को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने एयरपोर्ट के लिए कथित तौर पर करीब 10 लाख रुपये की कीमत वाला ग्रीन Dior Miss Dior को-ऑर्ड सेट चुना। यह आउटफिट लग्जरी और कम्फर्ट का शानदार मेल नजर आया, जिसने एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों और पैपराजी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया।
 

Dior के खास कलेक्शन का हिस्सा है यह ड्रेस

उर्वशी का यह आउटफिट Dior के चर्चित Miss Dior Ready-to-Wear Collection का हिस्सा माना जा रहा है। इस ड्रेस पर बड़े ग्रैफिटी स्टाइल में लिखा "MISS DIOR" इसे बेहद अलग और आकर्षक बनाता है। यह कलेक्शन अपने मॉडर्न, यंग और ट्रेंडी डिजाइन की वजह से पहले भी काफी सुर्खियां बटोर चुका है।

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मिनिमल स्टाइलिंग ने बढ़ाया लुक का ग्लैमर

इस बार उर्वशी ने अपने एक्सेसरीज़ को बेहद सिंपल रखा, जिससे पूरा फोकस उनके डिजाइनर आउटफिट पर बना रहा। सॉफ्ट मेकअप, सलीकेदार हेयरस्टाइल और आत्मविश्वास से भरे अंदाज ने उनके एयरपोर्ट लुक को और भी खास बना दिया। यही वजह है कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
 

रोनाल्डो के लिए प्यार, लेकिन मेसी की टीम को मिलेगा सपोर्ट

फैशन के साथ-साथ उर्वशी का फुटबॉल बयान भी खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो से प्यार करती हैं, लेकिन जब बात FIFA World Cup 2026 की होगी तो उनका समर्थन लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को रहेगा। उनके इस बयान ने रोनाल्डो और मेसी के प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी है।
 

फैशन और बयान, दोनों से बटोरी सुर्खियां

रेड कार्पेट हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हों या एयरपोर्ट अपीयरेंस, उर्वशी रौतेला अक्सर अपने फैशन सेंस से लाइमलाइट में रहती हैं। इस बार उन्होंने एक ही दिन में अपने महंगे Dior आउटफिट और फुटबॉल पर दिए बयान के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यही वजह है कि उनका एयरपोर्ट वीडियो और इंटरव्यू दोनों तेजी से वायरल हो रहे हैं।
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