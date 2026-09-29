उर्वशी रौतेला ने AI कंपनी पर लगाया तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का आरोप, मांगे 7000 करोड़ रुपये हर्जाना AI कंपनी के खिलाफ उर्वशी रौतेला की कानूनी लड़ाई, बिना अनुमति फोटो-व वीडियो इस्तेमाल करने का दावा

उर्वशी रौतेला ने AI कंपनी पर लगाया तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का आरोप, मांगे 7000 करोड़ रुपये हर्जाना

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। अभिनेत्री की टीम ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि लॉस एंजेलिस स्थित एक AI कंपनी ने बिना अनुमति उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया।

उर्वशी की टीम का कहना है कि कंपनी ने अभिनेत्री की पहचान और डिजिटल कंटेंट का उपयोग कर कथित तौर पर बड़ी रकम कमाई। इसी मामले में अब कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और हर्जाने के रूप में 7,000 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

बिना अनुमति इस्तेमाल का आरोप

उर्वशी रौतेला की टीम ने इंस्टाग्राम पर जारी बयान में कहा कि संबंधित कंपनी ने अभिनेत्री की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करने से पहले कोई कानूनी अनुमति या अधिकार हासिल नहीं किए।

बयान के मुताबिक, कंपनी ने कथित तौर पर उर्वशी के नाम और तस्वीरों के जरिए बड़ा व्यावसायिक लाभ कमाया। टीम ने कहा कि अभिनेत्री अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय अपना रही हैं।

बयान में कहा गया, “हम उचित कानूनी कदम उठा रहे हैं, जिसमें लॉस एंजेलिस स्थित कंपनी के खिलाफ हर्जाने की मांग भी शामिल है। इस हर्जाने का आकलन फिलहाल 7,000 करोड़ रुपये किया गया है।”





AI और सेलिब्रिटी अधिकारों को लेकर बढ़ रही बहस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच दुनियाभर में कलाकारों की तस्वीरों, आवाज और डिजिटल पहचान के अनधिकृत उपयोग को लेकर बहस तेज हुई है। कई कलाकार अपनी डिजिटल पहचान और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं।

उर्वशी रौतेला की ओर से उठाया गया यह कदम भी इसी तरह के मामले के रूप में सामने आया है, जहां एक सेलिब्रिटी की डिजिटल पहचान के इस्तेमाल को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए हैं।

फिलहाल इस मामले में AI कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं दी गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही इस मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।