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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (18:02 IST)

मातृभूमि से पेड्डी तक, 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों की धमाकेदार लिस्ट

Upcoming Bollywood Movies 2026
जैसे-जैसे 2026 साल अपने मध्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस वर्ष ने अब तक कई बड़ी सफल फिल्में दर्शकों को दी हैं। लेकिन अभी भी कई विशाल और बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिनसे साल का दूसरा हिस्सा और भी भव्य और रोमांचक होने वाला है। 
 
भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों से सजी ये आने वाली फिल्में दर्शकों को बांधने और टिकट खिड़की पर धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक ओर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की सख्त और रोमांचक दुनिया है, तो दूसरी ओर ‘रामायण’ जैसा भव्य पौराणिक महाकाव्य—यह सूची हर तरह के मनोरंजन से भरी है। आइए नजर डालते हैं 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर, जो बड़े पर्दे पर राज करने वाली हैं।
 

मिर्जापुर: द मूवी

अमेज़न एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इस फ्रेंचाइज़ी की पहचान बन चुकी तीव्रता को और बड़े सिनेमाई स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। यह फिल्म नए किरदारों, नई कहानी और ताज़ा टकरावों के साथ इसकी सख्त और रोमांचक दुनिया का विस्तार करेगी।
 
गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की लेखनी में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु और शीबा चड्ढा जैसे दर्शकों के पसंदीदा कलाकार एक बार फिर नजर आएंगे। यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 

मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में तेजी से उभर रही है, जिसमें सलमान खान एक दमदार युद्ध आधारित कहानी का नेतृत्व कर रहे हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म का झलक वीडियो साहस, बलिदान और जज़्बे से भरी एक शक्तिशाली कहानी की ओर इशारा करता है।
 
सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 

रामायण

रामायण की अमर कथा पर आधारित इस भव्य फिल्म को नितेश तिवारी बड़े पैमाने और गहरी भावनात्मक प्रस्तुति के साथ पर्दे पर ला रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा सनी देओल और रवि दुबे भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
 
नमित मल्होत्रा द्वारा प्राइम फोकस स्टूडियो के तहत, डीएनईजी और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से निर्मित इस फिल्म का पहला भाग दीपावली 2026 पर रिलीज होगा।
 

पेड्डी

‘पेड्डी’ तेजी से 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो चुकी है, जिसमें राम चरण एक दमदार और बहुस्तरीय किरदार में नजर आएंगे। बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म गहरे ड्रामा और प्रभावशाली कहानी का शानदार मिश्रण पेश करती है।
 
फिल्म में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वृद्धि सिनेमा और मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 

द पैराडाइज

‘द पैराडाइज’ इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें नानी एक पहले से बिल्कुल अलग, उग्र और कच्चे अवतार में नजर आएंगे। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने लोकप्रिय गीत “आया शेर” के जरिए पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर ली है, जो दर्शकों के बीच तेजी से पसंद किया जा रहा है।
 
एक तीव्र और बांधकर रखने वाली कहानी का वादा करती यह फिल्म 21 अगस्त 2026 को आठ भाषाओं में भव्य रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 

टॉक्सिक

यश ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के जरिए बड़े पर्दे पर दमदार वापसी के लिए तैयार हैं। यह एक प्रभावशाली कालखंड आधारित गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें ताकत, साजिश और रोमांच से भरी कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर जैसे मजबूत कलाकारों की टोली नजर आएगी।
 
केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले बनी यह फिल्म इस साल भव्य स्तर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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