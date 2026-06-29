सोमवार, 29 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. upasana singh birthday special unknown facts maine pyar kiya first choice suman
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 29 जून 2026 (10:47 IST)

महज 7 साल की उम्र में उपासना सिंह ने शुरू कर दिया था एक्टिंग करियर, मैंने प्यार किया से इस वजह से हो गई थीं बाहर

Upasana Singh Birthday
बॉलीवुड और टीवी जगत में अपनी बेहतरीन कॉमेडी और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह 29 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी उपासना ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। 
 
छोटे पर्दे पर 'कपिल शर्मा शो' में 'पिंकी बुआ' के किरदार से घर-घर में मशहूर हुईं उपासना की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही है, उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से भी उतने ही दिलचस्प हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उपासना सिंह का बचपन का सपना कभी एक्ट्रेस बनना था ही नहीं, वह तो एक डॉक्टर बनना चाहती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 

महज 7 साल की उम्र में दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली उपासना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री ली और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। उपासना सिंह ने साल 1986 में मशहूर राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म 'बाबुल' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। 
 
हालांकि, उन्हें इंडस्ट्री में असली और बड़ी पहचान साल 1988 में आई राजस्थानी फिल्म 'बाई चली सासरिए' से मिली। यह फिल्म उस दौर में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी कि सिनेमाघरों में लगातार 100 से ज्यादा दिनों तक हाउसफुल चली थी। इस फिल्म ने उपासना को रातों-रात स्टार बना दिया था।
 
'मैंने प्यार किया' की 'सुमन' बनने वाली थीं उपासना
साल 1989 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैंने प्यार किया' (Maine Pyar Kiya) में लीड एक्ट्रेस 'सुमन' के किरदार के लिए भाग्यश्री नहीं, बल्कि उपासना सिंह पहली पसंद थीं। लेकिन एक छोटी सी शारीरिक खूबी उनके रिजेक्शन की वजह बन गई।
 
एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाते हुए उपासना सिंह ने बताया था कि जब वह पहली बार मुंबई आईं, तो डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से मिलीं। सूरज को उनका ऑडिशन इतना पसंद आया कि उन्होंने उपासना को फिल्म की कहानी सुनाई और लीड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। सूरज बड़जात्या ने उनसे कहा था, "मेरी तरफ से तुम फाइनल हो, कल आकर मेरे पिता (राज कुमार बड़जात्या) से मिल लो।
 
उपासना ने बताया था अगले ही दिन जब मैं उनके पिता से मिली, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वे बहुत ही शालीन और प्यारे लोग हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सीधे रिजेक्ट न करके दोबारा मिलने के लिए बुलाया। उपासना सिंह ने खुलासा किया था कि उन्हें एक्टिंग या लुक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हाइट के कारण फिल्म से हाथ धोना पड़ा था। दरअसल, उपासना सिंह की हाइट सुपरस्टार सलमान खान से ज्यादा थी।
मेकर्स को फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी, जो पर्दे पर सलमान खान से थोड़ी छोटी दिखे ताकि दोनों की केमिस्ट्री परफेक्ट लगे। उपासना के लंबा होने की वजह से मेकर्स ने आखिरी वक्त पर उन्हें रिप्लेस करके भाग्यश्री को कास्ट कर लिया, और यह फिल्म इतिहास का हिस्सा बन गई।
 
उपासना ने बताया था कि उन्होंने कभी किसी से इस रिजेक्शन का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह रोल उनके हाथ से निकल चुका था। लेकिन सालों बाद जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की ही फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' में काम किया, तो प्रोड्यूसर राज कुमार बड़जात्या ने खुद पूरी स्टारकास्ट के सामने इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने सेट पर सबके सामने कहा था, "क्या आप जानते हैं कि 'मैंने प्यार किया' की सुमन के लिए हमारी पहली पसंद कौन थी? वह उपासना सिंह थीं।"
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
किसिंग सीन के दौरान बेकाबू हो गई थीं कंगना रनौट, काट लिए थे वीर दास के होंठ! पत्रकार के दावे पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

किसिंग सीन के दौरान बेकाबू हो गई थीं कंगना रनौट, काट लिए थे वीर दास के होंठ! पत्रकार के दावे पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

किसिंग सीन के दौरान बेकाबू हो गई थीं कंगना रनौट, काट लिए थे वीर दास के होंठ! पत्रकार के दावे पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पीबॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार वह अपनी किसी नई फिल्म नहीं, बल्कि साल 2014 में रिलीज हुई डार्क कॉमेडी-क्राइम ड्रामा फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' के एक पुराने किस्से को लेकर सुर्खियों में हैं।

महज 7 साल की उम्र में उपासना सिंह ने शुरू कर दिया था एक्टिंग करियर, मैंने प्यार किया से इस वजह से हो गई थीं बाहर

महज 7 साल की उम्र में उपासना सिंह ने शुरू कर दिया था एक्टिंग करियर, मैंने प्यार किया से इस वजह से हो गई थीं बाहरबॉलीवुड और टीवी जगत में अपनी बेहतरीन कॉमेडी और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह 29 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी उपासना ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है।

'लॉक अप 2' में सुनीता आहूजा ने खोले निजी जिंदगी के राज, बोलीं- गोविंदा ने लाइफ में बहुत अफेयर्स किए...

'लॉक अप 2' में सुनीता आहूजा ने खोले निजी जिंदगी के राज, बोलीं- गोविंदा ने लाइफ में बहुत अफेयर्स किए...रियलिटी टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित और विवादित शो 'लॉक अप' अपने नए सीजन 'लॉक अप: सच या सजा' के साथ वापस लौट आया है। नेटफ्लिक्स पर शुरू हुए इस शो ने आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इस बार शो की कमान बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशिका फराह खान और अभिनेता रितेश देशमुख के हाथों में है।

रेड कट-आउट क्रॉप टॉप में कंगना शर्मा ने ढहाया कहर, तस्वीरों ने लगाई इंटरनेट पर आग

रेड कट-आउट क्रॉप टॉप में कंगना शर्मा ने ढहाया कहर, तस्वीरों ने लगाई इंटरनेट पर आगअपनी हॉटनेस और बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। तस्वीरों में कंगना शर्मा चटक लाल रंग का रिब्ड शॉर्ट स्लीव क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं।

रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 20 करोड़ की रंगदारी!

रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 20 करोड़ की रंगदारी!बॉलीवुड के गलियारों में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का खौफ गहरा गया है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और स्टंट मास्टर रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक बार फिर निशाना बनाया गया है। शनिवार सुबह रोहित शेट्टी की टीम को 90 सेकंड का एक कथित ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ, जिसमें फिल्ममेकर से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com