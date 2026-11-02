फेमस फूड इन्फ्लुएंसर 'चिकन लेग पीस' की मौत की उड़ी अफवाह, उल्हास कामठे ने खुद वीडियो जारी कर बताया सच

इंटरनेट पर अपने अनोखे अंदाजमें विशाल थालियों से मटन और चिकन खाते हुए लाखों दिलों पर राज करने वाले मशहूर फूड इन्फ्लुएंसर उल्हास कामठे जिन्हें दुनिया 'चिकन लेग पीस' के नाम से जानती है—हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए।

मुंबई के एक थिएटर में फिल्म देखने के दौरान हुई एक मामूली मेडिकल घटना अचानक इंटरनेट पर उनके निधन और गंभीर हार्ट अटैक की झूठी खबरों में तब्दील हो गई। आखिर उस रात थिएटर में क्या हुआ था और कैसे बिना किसी संदर्भ के वायरल हुई एक क्लिप ने लाखों फैंस को खौफ में डाल दिया?

Chicken Leg Piece aka Ulhas Kamathe reportedly suffered a heart attack. The hunger for viral fame and the obsession with views can make people forget the consequences of their actions. Eating excessive amounts of oily chicken and mutton for content is not a flex. Maybe this is karma reminding us that health is more important than views, likes and engagement. Being educated means knowing where to draw the line, even when the internet rewards you for crossing it. — Pinki (@PinkiPragya) November 1, 2026

'झाड़-फूंक' के प्रीमियर में बिगड़ी तबीयत

यह पूरा मामला मुंबई में आयोजित हॉरर फिल्म झाड़-फूंक के स्पेशल प्रीमियर का है। फिल्म की मेकर्स टीम के विशेष आग्रह पर उल्हास कामठे प्रीमियर का हिस्सा बनने पहुंचे थे। कामठे ने बाद में खुद इस बात का खुलासा किया कि वह अमूमन हॉरर फिल्मों से दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें डरावनी चीजें देखने में घबराहट होती है, लेकिन टीम के मान-सम्मान में वे स्क्रीनिंग में शामिल हो गए।

फिल्म जैसे ही अपने चरम पर पहुंची, पर्दे पर दिखाए गए एक बेहद खौफनाक और चीख-पुकार से भरे सीन ने कामठे को अंदर तक हिला दिया। थिएटर में अंधेरे के बीच उन्हें अचानक तेज घबराहट महसूस हुई और पैनिक अटैक आने के कारण वह अपनी सीट पर ही बेहोश हो गए।

माहौल को भांपते ही फिल्म के निर्देशक राजन रामगोपाल वर्मा और क्रू मेंबर्स ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत मुंबई के अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यह किसी प्रकार का कार्डिएक इवेंट नहीं, बल्कि अत्यधिक मानसिक घबराहट से पैदा हुआ 'एंग्जायटी-इंड्यूस्ड पैनिक अटैक' था। डॉक्टरों द्वारा आवश्यक प्राथमिक उपचार देने और वाइटल्स स्थिर होने के लगभग एक घंटे के भीतर ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

कैसे फैली हार्ट अटैक और निधन की झूठी खबर?

समस्या तब शुरू हुई जब अस्पताल के वार्ड में भर्ती उल्हास कामठे की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप को किसी ने बिना तारीख, बिना कैप्शन और बिना किसी विवरण के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बिना संदर्भ के घूम रही इस क्लिप पर व्यूज की भूख में लोगों ने सनसनीखेज दावे चिपका दिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखते ही देखते यह अफवाह हवा की तरह फैल गई कि कामठे को जानलेवा हार्ट अटैक आया है और उनका निधन हो गया है।

बढ़ती अफवाहों और फैंस के बीच मची अफरा-तफरी को देखते हुए उल्हास कामठे ने खुद एक वीडियो जारी कर अफवाहों पर विराम लगाया। फिल्म मेकर्स के साथ बनाए इस वीडियो में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ, जीवित और ठीक-ठाक हैं। उन्होंने फैंस को उनकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया।