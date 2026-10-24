आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, पहले दिन किया इतना कलेक्शन

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। भारी-भरकम स्टारकास्ट और देशभर में व्यापक रिलीज के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक औसत शुरुआत ही मिल सकी है।

क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, जिसके कारण ओपनिंग डे पर थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को नहीं मिली। रिपोर्ट के अनुसार, 'उड़ता तीर' ने भारत में अपने पहले दिन 4.92 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है।

फिल्म को देशभर में 6,265 शो दिए गए थे। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर रिलीज होने के बावजूद शुक्रवार को फिल्म की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी महज 13% दर्ज की गई। फिल्म के लिए राहत की बात यह रही कि दिन के मुकाबले नाइट शोज में दर्शकों की संख्या में उछाल देखा गया। रात के शो में थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी बढ़कर 25% तक पहुंच गई। यह रुझान संकेत देता है कि शनिवार और रविवार को माउथ पब्लिसिटी के दम पर फिल्म के आंकड़ों में सुधार हो सकता है।

पुरानी फिल्मों 'नई नवेली' और 'प्रहार' की सुस्त रफ्तार

'उड़ता तीर' के आगमन का असर पहले से थिएटर्स में चल रही फिल्मों पर साफ देखने को मिला। पिछले हफ्ते रिलीज हुई यामी गौतम की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार' दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही हैं। 'उड़ता तीर' ने रिलीज होते ही इन दोनों फिल्मों के बच्चे-खुचे दर्शकों को अपनी तरफ खींच लिया और ओपनिंग डे पर बढ़त हासिल कर ली।

आयुष्मान की पिछली फिल्मों से तुलना

आयुष्मान खुराना के करियर ग्राफ से तुलना करें तो 'उड़ता तीर' की शुरुआत उनकी 2026 की रिलीज 'पति पत्नी और वो दो' से थोड़ी बेहतर रही है। 'पति पत्नी और वो दो' ने पहले दिन लगभग 4.00 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि 'उड़ता तीर' 4.92 करोड़ बटोरकर उससे मामूली आगे निकल गई है।