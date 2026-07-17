सम्बंधित जानकारी
- रवि किशन को जान से मारना चाहते थे पिता, 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर
- 'मन्नत' में आधी रात को हुई सीक्रेट मीटिंग! शाहरुख खान को लेकर अपनी सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं आर्यन खान?
- OTT Releases Today: आज 17 जुलाई को रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और वेब सीरीज, नोट कर लें अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट!
- 'टीचर्स कहते थे IAS या IFS बनो', एक्टिंग चुनने के अपने फैसले पर जानें क्या बोलीं अर्चना पूरन सिंह
- अहान पांडे से लक्ष्य तक, बॉलीवुड की प्रेम कहानियों को जिंदा रखने वाले नए दौर के रोमांटिक हीरो
उड़ने की आशा में 7 साल का महा-लीप: बिखर जाएगी सचिन और सायली की गृहस्थी?
स्टार प्लस का नंबर वन फैमिली ड्रामा सीरियल 'उड़ने की आशा' इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन अब शो के मेकर्स दर्शकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। सीरियल में 7 साल का लंबा लीप आने वाला है, जो सचिन और सायली की हंसती-खेलती जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा।
इस महा-लीप के साथ ही शो की कहानी एक बेहद भावुक और नए सफर की तरफ मुड़ जाएगी, जहां हर मोड़ पर दर्शकों के लिए सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। 'उड़ने की आशा' में 'सचिन' की भूमिका निभा रहे लोकप्रिय अभिनेता कंवर ढिल्लों इस लीप के बाद बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। लीप के बाद अपने किरदार को और भी परिपक्व और फ्रेश दिखाने के लिए कंवर ने अपने लुक के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है।
कंवर ढिल्लों ने अपने नए लुक के बारे में बात करते हुए बताया, पिछले ढाई सालों से दर्शकों ने सचिन और सायली के इस सफर को सिर्फ एक सीरियल की तरह नहीं देखा, बल्कि दिल से जिया है। फैंस इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। इस नए फेज के लिए मैंने अपने लुक में एक बड़ा बदलाव किया है। मैंने आखिरकार ढाई साल बाद पहली बार इस शो के लिए अपने बाल कटवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को सचिन का यह बदला हुआ रूप पसंद आएगा।
क्या है सचिन और सायली की नई कहानी?
लीप के बाद सचिन और सायली की जिंदगी का कैनवास पूरी तरह बदल चुका है। दोनों अपनी बेटी 'पूर्णा' के साथ एक नए शहर में अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक गहरा सन्नाटा और दर्द छुपा हुआ है।
सचिन और सायली का बेटा उनसे दूर हो चुका है। दोनों को लगता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन असलियत यह है कि उनका बेटा जीवित है और किसी और जगह पल-बढ़ रहा है। बेटे के खोने का गम और इस कड़वे सच से अनजान होकर जीना, सचिन और सायली के रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगा, यही इस शो का सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है।
शो में सायली का मुख्य किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस नेहा हरसोरा (Neha Harsora) भी इस नए ट्रैक को लेकर काफी इमोशनल हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस लीप की स्क्रिप्ट सुनी थी, तो उनकी आँखों में आंसू आ गए थे। सायली के जीवन का यह नया संघर्ष हर उस माँ को छू जाएगा जो अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द सहती है।
विशाल भारद्वाज ने इस वजह से सैफ अली खान को 'ओमकारा' का रोल देने से मना, फिर बने 'लंगड़ा त्यागी'
बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो एक्टर्स की किस्मत और पहचान दोनों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। सैफ अली खान के करियर में फिल्म 'ओंकारा' (2006) का 'लंगड़ा त्यागी' एक ऐसा ही मील का पत्थर है। हाल ही में सैफ अली खान ने IMDb को दिए एक इंटरव्यू में उस ऐतिहासिक रोल के मिलने की बेहद जादुई और दिलचस्प कहानी साझा की है।
रवि किशन को जान से मारना चाहते थे पिता, 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर
'मन्नत' में आधी रात को हुई सीक्रेट मीटिंग! शाहरुख खान को लेकर अपनी सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं आर्यन खान?
बॉलीवुड के गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नेटफ्लिक्स पर अपनी पहली सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) की जबरदस्त सफलता के बाद, किंग खान के बड़े नवाब यानी आर्यन खान अब बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
OTT Releases Today: आज 17 जुलाई को रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और वेब सीरीज, नोट कर लें अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट!
यदि आप भी इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज, यानी 17 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने जा रहा है। नेटफ्लिक्स (Netflix) से लेकर जियोहॉटस्टार (JioHotstar) तक, रोमांस, थ्रिलर और हॉरर-फैंटेसी से भरपूर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज डिजिटल स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी हैं।
'टीचर्स कहते थे IAS या IFS बनो', एक्टिंग चुनने के अपने फैसले पर जानें क्या बोलीं अर्चना पूरन सिंह
अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से कई पीढ़ियों को हंसाने वाली और भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनीं अर्चना पूरन सिंह ने ऐसा करियर बनाया है, जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। बड़े पर्दे, टेलीविजन या फिर कॉमेडी शोज़, हर जगह उनकी जबरदस्त एनर्जी और उनकी पहचान बन चुकी हंसी ने उन्हें हर घर का जाना-पहचाना चेहरा बना दिया।