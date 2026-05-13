बुधवार, 13 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tvf sapne vs everyone season 2 no 1 imdb popular indian tv shows list
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 13 मई 2026 (16:13 IST)

TVF का जलवा बरकरार, सपने वर्सेज एवरीवन सीजन 2 बना IMDb पर नंबर 1

Sapne Vs Everyone Season 2 IMDb rank
द वायरल फीवर ने लगातार ऐसी कहानियां देकर खुद को भारत के सबसे पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस में शामिल कर लिया है, जो असली, इमोशनल और लोगों की जिंदगी से जुड़ी लगती हैं। सालों से TVF ने मिडिल क्लास लाइफ को ईमानदारी से दिखाने में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके किरदार और पल ऐसे होते हैं जिनसे लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। 
 
हाल ही में रिलीज हुआ 'सपने वर्सेज एवरीवन' का दूसरा सीजन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और अब इसने IMDb की पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ लिस्ट में नंबर 1 जगह हासिल कर ली है। सपने vs एवरीवन के IMDb की पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचने की खुशी में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है। 
 
इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, इस बार ड्रीमर्स ने सच में दिल जीत लिया। Sapne Vs Everyone को देखने, शेयर करने और हर एहसास को महसूस करने के लिए धन्यवाद। यह प्यार हमारे लिए सब कुछ है। #SapneVsEveryoneOnPrime, नया सीजन, अभी देखें सिर्फ prime video पर। 
IMDb की टॉप 250 टीवी शोज़ लिस्ट में सपने vs एवरीवन के शामिल होने के साथ, द वायरल फीवर (TVF) ग्लोबल कंटेंट स्पेस में अपना दबदबा बना रहा है। दुनिया की IMDb टॉप 250 टीवी शोज़ लिस्ट में शामिल TVF के अन्य शोज़ हैं — टीवीएफ पिचर्स 9.1 रेटिंग (64), पंचायत 9.0 रेटिंग (70), गुल्लक 9.1 रेटिंग (74), कोटा फैक्ट्री 9.0 रेटिंग (86), एस्पिरेंट्स 9.1 रेटिंग (130) और ये मेरी फैमिली 8.9 रेटिंग (183)।
 
TVF ने हाल की कई बड़ी रिलीज़ जैसे द डेविल वियर्स प्राडा 2, एक दिन, शिवाजी, पैट्रियट और नेटफ्लिक्स की ग्लोरी को पीछे छोड़ते हुए खुद को भारत, साउथ और यहां तक कि हॉलीवुड तक शानदार कंटेंट देने वाले सबसे भरोसेमंद प्रोडक्शन हाउस में शामिल कर लिया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'ग्लोरी' के लिए पुलकित सम्राट क्यों थे परफेक्ट चॉइस? निर्देशक करण अंशुमान ने खोला राज

'ग्लोरी' के लिए पुलकित सम्राट क्यों थे परफेक्ट चॉइस? निर्देशक करण अंशुमान ने खोला राज'ग्लोरी' सीरीज़ में जहां पुलकित सम्राट के अभिनय से दर्शक प्रभावित हैं, वहीं उससे ज़्यादा प्रभावित पुलकित को 'ग्लोरी' में निर्देशित करनेवाले फिल्मकार करण अंशुमन हैं। पुलकित के परफॉर्मेंस और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे फिल्मकार करण अंशुमन का कहना है कि पुलकित उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने इस सीरीज़ की कठिन तैयारी और पूरी प्रक्रिया के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया।

सीएम बनते ही थलपति विजय ने तृषा कृष्णन के लिए दी स्पेशल परमिशन, 'करुप्पु' को मिलेगा बड़ा फायदा

सीएम बनते ही थलपति विजय ने तृषा कृष्णन के लिए दी स्पेशल परमिशन, 'करुप्पु' को मिलेगा बड़ा फायदासाउथ सुपरस्टार थलपति विजय के तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद से ही उनकी कथित गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन भी सुर्खियों में हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही विजय ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं अब विजय ने सीएम बनते ही अपनी खास दोस्त तृषा के लिए एक स्पेशल परमिशन दी है।

कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का निधन, 48 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का निधन, 48 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जानसाउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का निधन हो गया है। बेंगलुरु स्थित आवास पर बुधवार तड़के दिलीप को हार्ट अटैक आया था। परिवार वाले उन्हें तुरंत कुमारस्वामी लेआउट स्थित अपोलो अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

अक्षय कुमार लौटे अपने आइकॉनिक कॉमिक अंदाज़ में, 'वेलकम टू द जंगल' से नया लुक आया सामने

अक्षय कुमार लौटे अपने आइकॉनिक कॉमिक अंदाज़ में, 'वेलकम टू द जंगल' से नया लुक आया सामनेअक्षय कुमार जब एंट्री लेते हैं तो माहौल अपने आप बदल जाता है, और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल ही उनके स्वागत में तैयार खड़ा हो। ‘वेलकम टू द जंगल’ से सामने आए उनके नए लुक में वही पुराना अंदाज़, वही कॉन्फिडेंस और वही बड़े पर्दे वाली मौजूदगी देखने को मिल रही है, जिसने कभी ‘वेलकम’ फ्रेंचाइज़ को इतना यादगार बनाया था।

फिल्म 'सिस्टम' का ट्रेलर रिलीज, सोनाक्षी सिन्हा बनीं दमदार वकील, कोर्टरूम में होगी न्याय की जंग

फिल्म 'सिस्टम' का ट्रेलर रिलीज, सोनाक्षी सिन्हा बनीं दमदार वकील, कोर्टरूम में होगी न्याय की जंगप्राइम वीडियो ने फिल्म 'सिस्टम' का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 'सिस्टम' एक दमदार कोर्टरूम थ्रिलर है, जिसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। फिल्म का निर्माण बावेजा स्टूडियोज के बैनर तले पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने किया है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com