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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 2 August 2026 (13:05 IST)

टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फिल्म में पश्मीना रोशन की एंट्री, पहली बार बनेगी नई ऑनस्क्रीन जोड़ी

Tiger Shroff New Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (13:09 IST)
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक बार फिर जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। निर्देशक रेमो डिसूजा की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की स्टारकास्ट लगातार मजबूत होती जा रही है। नुसरत भरुचा के बाद अब खबर है कि पश्मीना रोशन भी इस फिल्म का हिस्सा बन गई हैं और वह फिल्म में प्रमुख महिला किरदारों में से एक निभाएंगी।
 
टाइगर श्रॉफ के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी पश्मीना 
फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पश्मीना रोशन इस एक्शन एंटरटेनर में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी। फिल्म में वह एक अहम किरदार निभाएंगी, जबकि नुसरत भरुचा भी प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगी। फिलहाल निर्माताओं ने उनके किरदार की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन यह प्रोजेक्ट पश्मीना के करियर का एक बड़ा और रोमांचक कदम माना जा रहा है।
 
यह फिल्म टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा की 2016 में रिलीज हुई सुपरहीरो फिल्म 'ए फ्लाइंग जट्ट' के बाद दूसरी फिल्म है। बताया जा रहा है कि यह एक नई एक्शन फ्रेंचाइज़ी की पहली फिल्म होगी। इसमें अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
 
यह फिल्म भारतीय निर्माता और उद्यमी विक्की जैन के प्रोडक्शन हाउस वीजे फ्रेम्स के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म भी है। दमदार स्टारकास्ट और रेमो डिसूजा के निर्देशन के साथ इसे बड़े स्तर की एक्शन एंटरटेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है।
 
इश्क विश्क रिबाउंड' के बाद नया सफर 
पश्मीना रोशन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2024 में रिलीज हुई निपुण धर्माधिकारी निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी 'इश्क विश्क रिबाउंड' से की थी। इस फिल्म में उनके साथ रोहित सराफ, जिबरान खान और नायला ग्रेवाल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में आधुनिक रिश्तों, दोस्ती और युवा प्रेम की जटिलताओं को दिखाया गया था।
फिल्म में पश्मीना ने रिया का किरदार निभाया था। इसके अलावा कलाकारों में आकर्ष खुराना, शिल्पा विशाल शेट्टी, सुप्रिया पिलगांवकर, शताफ फिगार, अनीता कुलकर्णी समेत कई कलाकार शामिल थे।
 
अब इस नई एक्शन फिल्म के जरिए पश्मीना रोशन रोमांटिक फिल्मों से अलग एक नए अंदाज़ में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हैं। साथ ही, पहली बार उनकी जोड़ी एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी।
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