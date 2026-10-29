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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (11:02 IST)

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सभी 11 आरोपियों पर लगा मकोका

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (11:04 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सभी 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी सख्त मकोका (MCOCA, 1999) की धाराएं जोड़ दी हैं। 
 
सभी आरोपियों को विशेष मकोका अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने उनकी नए सिरे से गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है। इस कानूनी कार्रवाई के बाद से फिल्म इंडस्ट्री और गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 
 
स्पेशल कोर्ट से मिली दोबारा गिरफ्तारी की मंजूरी   
मुंबई पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से अधिनियम की धारा 23(1)(a) के तहत मकोका की धाराओं को शामिल करने की औपचारिक अनुमति मांगी थी, जो 27 अक्टूबर को प्राप्त हो गई। इसके बाद मामले में मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) को आधिकारिक रूप से जोड़ दिया गया।   
इस हाई-प्रोट्राइफ मामले में गिरफ्तार किए गए चार प्रमुख आरोपियों— कुणाल, सुमित, राधा और बबीता— को पहले एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया था, जहाँ से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। इसके बाद बुधवार को सभी 11 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष मकोका अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस इस संगठित अपराध सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है।  
 
क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ था हमला?
यह पूरा मामला पिछले महीने 18 अक्टूबर की शाम का है। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित एक फुटबॉल क्लब से जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ बाहर निकल रहे थे, तभी वहां अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस जानलेवा हमले में गनीमत यह रही कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस गोलीबारी में उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सक्रियता दिखाते हुए मामला दर्ज किया था।
 
शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार धरपकड़ जारी रही और इस सिलसिले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।  
 
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