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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (13:03 IST)

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: घायल व्लॉगर की मदद को आगे आईं आयशा श्रॉफ, उठाएंगी इलाज और सर्जरी का पूरा खर्च

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (13:06 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद एक ओर जहां जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं, वहीं दूसरी ओर श्रॉफ परिवार की इंसानियत की हर तरफ तारीफ हो रही है। मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस वारदात में घायल हुए व्लॉगर उमेश चौहान के इलाज और देखभाल के लिए टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ खुद आगे आई हैं। 
 
आयशा श्रॉफ ने न केवल अस्पताल पहुंचकर घायल व्लॉगर का हालचाल जाना, बल्कि उनके पूरे इलाज और सर्जरी के बाद के सभी चिकित्सकीय खर्चों को उठाने की जिम्मेदारी भी ली है।   
अस्पताल में सफल सर्जरी, गोली निकाली गई   
मुंबई के केईएम अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम ने 21 अक्टूबर की सुबह एक बेहद जटिल ऑपरेशन के जरिए उमेश चौहान के शरीर से 1.5 सेंटीमीटर की गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। डॉक्टरों और परिजनों के अनुसार, अब उमेश की हालत स्थिर है और वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं।   
 
घटना वाले दिन यानी 18 अक्टूबर की शाम, 35 वर्षीय व्लॉगर उमेश चौहान जुहू स्थित पुष्पा पार्क के पास मौजूद थे। जब तीन अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्ल्यू कार को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, तब एक गोली उमेश के सीने के निचले बाएं हिस्से में जा लगी। उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में केईएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।   
 
आयशा श्रॉफ ने परिवार को बंधाया ढांढस   
घटना के बाद आयशा श्रॉफ खुद सुबह-सुबह अस्पताल पहुंचीं और उमेश का हालचाल जाना। उमेश के चचेरे भाई ने मीडिया को बताया, आयशा मैडम ने हमें आर्थिक सहायता दी और आगे के लिए भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वे पूरे इलाज और ऑपरेशन के बाद की सभी दवाइयों का खर्च उठाएंगी।
 
व्लॉगर के पिता ने भी श्रॉफ परिवार का आभार जताते हुए कहा कि उनके बेटे का ऑपरेशन सफल रहा और वह ठीक से प्रतिक्रिया दे रहा है, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उमेश जल्द ठीक होकर अपने घर लौटेगा और अपनी गर्भवती पत्नी व बच्चे की देखभाल कर सकेगा। 
 
हमले से स्तब्ध हैं टाइगर और उनका परिवार   
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अभिनेता टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस अचानक हुए हमले ने टाइगर और उनकी मां को गहरा सदमा पहुंचाया है। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हमलावरों और इसके पीछे मौजूद साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।   
 
शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि हमलावरों का मुख्य निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं थे, बल्कि वे किसी अन्य हाई-प्रोफाइल सेलिब्रेटी को निशाना बनाना चाहते थे। वहां कड़ी सुरक्षा के कारण उन्होंने अंतिम समय में अपना रुख टाइगर की गाड़ी की तरफ मोड़ दिया।
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