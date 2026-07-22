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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (19:21 IST)

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी: कभी थे बॉलीवुड के 'हॉट कपल', फिर ऐसा क्या हुआ जो टूट गया सालों का सीक्रेट रिश्ता?

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी: कभी थे बॉलीवुड के 'हॉट कपल', फिर ऐसा क्या हुआ जो टूट गया सालों का सीक्रेट रिश्ता?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (19:21 IST)
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बॉलीवुड में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी कैमरे के सामने कुबूले नहीं जाते, लेकिन उनकी चर्चा हर जुबान पर होती है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की जोड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक समय था जब मायानगरी की हर पार्टी, हर इवेंट और संडे की शाम बांद्रा के मशहूर रेस्टोरेंट में ये दोनों साथ ही नजर आते थे। पैपराजी के ये फेवरेट थे, लेकिन जब भी प्यार का सवाल उठता, दोनों मुस्कुरा कर "हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं" वाला कार्ड खेल जाते थे।
 

'बेफिक्रा' से शुरू हुआ था प्यार का सफर

इनकी कहानी की शुरुआत म्यूजिक वीडियो 'बेफिक्रा' से हुई थी। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि रियल लाइफ में भी इनके बीच चिंगारी भड़क उठी। इसके बाद फिल्म 'बागी 2' में दोनों ने साथ काम किया और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फैंस को लगने लगा था कि बॉलीवुड को एक नया पावर कपल मिल गया है।
 

छुट्टियां और सोशल मीडिया की वो लुका-छिपी

भले ही इन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन इनके सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कुछ कहते थे। जब भी ये दोनों छुट्टियां मनाने मालदीव जाते, तो कभी साथ में तस्वीरें नहीं डालते थे। लेकिन, फैंस भी कम स्मार्ट नहीं हैं! एक ही रिसॉर्ट, एक ही बैकग्राउंड और एक ही समय पर पोस्ट की गई इनकी तस्वीरों ने सारी पोल खोल दी थी। दिशा पाटनी, टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ और मां आयशा श्रॉफ के भी बेहद करीब थीं। दिशा अक्सर श्रॉफ परिवार के फैमिली फंक्शन्स में स्पॉट की जाती थीं।
 

फिर अचानक क्यों आ गई दूरियां?

सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि अचानक गॉसिप गलियारों में इनके ब्रेकअप की खबरें आग की तरह फैल गईं। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों की मानें तो, कई सालों तक डेट करने के बाद दिशा इस रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहती थीं। चर्चा थी कि दिशा शादी करके सैटल होना चाहती थीं, लेकिन टाइगर अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और फिटनेस पर फोकस करना चाहते थे। कमिटमेंट के इसी इश्यू ने कथित तौर पर इस खूबसूरत जोड़ी के बीच दरार डाल दी।
 

अब क्या है रिश्ते का स्टेटस?

आजकल टाइगर और दिशा दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जहां दिशा का नाम उनके ट्रेनर और दोस्त अलेक्जेंडर के साथ जुड़ रहा है, वहीं टाइगर सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि, ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच कड़वाहट नहीं है। हाल ही में दोनों एक इवेंट में साथ नजर आए थे और एक-दूसरे से काफी गर्मजोशी से मिले थे। लेकिन फैंस आज भी इनकी 'बागी' केमिस्ट्री को पर्दे पर दोबारा देखने का इंतजार कर रहे हैं।
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टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी: कभी थे बॉलीवुड के 'हॉट कपल', फिर ऐसा क्या हुआ जो टूट गया सालों का सीक्रेट रिश्ता?

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी: कभी थे बॉलीवुड के 'हॉट कपल', फिर ऐसा क्या हुआ जो टूट गया सालों का सीक्रेट रिश्ता?बॉलीवुड के गलियारों में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के अफेयर के चर्चे एक समय आम थे। दोनों ने कभी अपना रिश्ता आधिकारिक तौर पर कुबूल नहीं किया, लेकिन संडे डिनर डेट्स और मालदीव की छुट्टियां उनकी मोहब्बत की गवाही देते थे। फिल्म 'बागी 2' में इनकी शानदार केमिस्ट्री ने भी फैंस का दिल जीत लिया था। हालांकि, सालों साथ रहने के बाद अचानक इनके ब्रेकअप की खबरों ने सबको चौंका दिया। जानिए इस मशहूर जोड़ी के प्यार और फिर अलग होने की पूरी कहानी।

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