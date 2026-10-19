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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (12:22 IST)

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप, FWICE की कड़ी कार्रवाई की मांग

Tiger Shroff firing incident
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (12:24 IST)
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मुंबई में एक बार फिर फायरिंग की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। 'हीरोपंती' और 'बागी' फेम मशहूर बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर जुहू इलाके में अचानक अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस भयानक हादसे में अभिनेता बाल-बाल बच गए। हालांकि, उनके ड्राइवर फिरदौस और कार के पास खड़े अन्य लोग घायल हुए हैं। 
 
घटना के सामने आते ही फिल्म जगत की शीर्ष संस्था FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलाइज) ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और राज्य सरकार से फिल्म कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।   

FWICE की चेतावनी: फिल्म जगत में बढ़ता डर का माहौल

FWICE ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। FWICE ने कहा कि इस तरह के हिंसात्मक कृत्य पूरी तरह से असहनीय हैं और ये भारतीय सिनेमा से जुड़े कलाकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
 
उन्होंने कहा, यह बेहद चिंताजनक है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के बाद यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें फिल्म जगत की बड़ी हस्ती को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रहीं ऐसी घटनाएं बेहद चिंता का विषय हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत, निर्णायक और प्रभावी कदम उठाने होंगे। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले की समयबद्ध व निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाए।
 

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे टाइगर के घर, दिया सुरक्षा का आश्वासन   

घटना की सूचना मिलने के बाद रविवार देर रात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टाइगर श्रॉफ के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अभिनेता और उनकी मां आयशा श्रॉफ से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की गुंडागर्दी और धमकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
 
शिंदे ने कहा, 90 के दशक में मुंबई में इस तरह के गैंगवार आम बात थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने 1995 में इन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब किसी भी अपराधी को मुंबई का माहौल खराब करने या हस्तियों को डराने-धमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी तरह टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। 

जुहू में फुटबॉल क्लब के पास घटी वारदात

रविवार शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा नर्सी पार्क स्थित एक स्पोर्ट्स/फुटबॉल क्लब से अपनी कार में सवार होकर निकल रहे थे। तभी बाइक पर सवार बदमाशों/भीड़ के बीच से अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 5 से 7 राउंड गोलियां दाग दीं।
 
गनीमत यह रही कि टाइगर श्रॉफ को सीधे तौर पर कोई गोली नहीं लगी। कार के शीशे टूटने (कांच के टुकड़ों) और बारूद के छर्रों से उनके बाएं हाथ पर मामूली चोटें आईं। वहीं उनके ड्राइवर फिरदौस के हाथ में गोली लगी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नानावटी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है। 
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