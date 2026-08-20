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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (15:57 IST)

The Traitors 2 में भावुक हुईं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- मैं देश की सबसे ज्यादा ट्रोल की गई इंसान हूं

The Traitors Season 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:59 IST)
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प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन इन दिनों दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। करण जौहर के इस गेम शो में माइंड गेम्स, रणनीति और जोड़-तोड़ के बीच कई बार सेलेब्रिटीज के व्यक्तिगत इमोशन्स भी सामने आ रहे हैं। हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को याद कर भावुक हो गईं।
 
शो के दौरान जब बाकी खिलाड़ियों ने उन पर शक करना शुरू किया, तो रिया ने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर वह इस शो में 'ट्रेटर' (गद्दार) क्यों नहीं बनना चाहती हैं। जब श्वेता तिवारी ने रिया चक्रवर्ती से सवाल किया कि वे खुद को 'इनोसेंट' (मासूम) साबित करने के लिए क्या तर्क देंगी, तो रिया का जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
रिया ने बेहद संजीदगी से कहा, मैं ट्रेटर नहीं बनना चाहती। इसकी वजह मेरी पर्सनल लाइफ की जर्नी है। दुनिया मुझे पहले ही एक गद्दार (ट्रेटर) के रूप में देख चुकी है। क्या आप लोग यह समझ सकते हैं? इसलिए मैं किसी शो में आकर अपनी मर्जी से किसी का मर्डर नहीं करना चाहती। यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा और लोग इस पर फिर से गंदे मीम्स बनाने लगेंगे।
 
उन्होंने आगे कहा, मैं इस देश की सबसे ज्यादा ट्रोल की गई इंसान हूं। आप सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? मैं ट्रेटर नहीं हूं, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असली ट्रेटर से ध्यान भटकाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मेरी एक खासियत है कि मैं भेड़चाल में नहीं चलती और मुझे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकती हूं।
 
CBI क्लीन चिट और सालों का शक
इससे पहले शो की शुरुआत में जब होस्ट करण जौहर ने रिया से पूछा था कि वह गेम में टिके रहने के लिए 'इनोसेंट' बनना चाहेंगी या 'ट्रेटर', तब भी रिया ने 'इनोसेंट' बनने की ही इच्छा जताई थी। रिया ने कहा था, मुझे इसी साल क्लीन चिट मिली है। सालों बाद लोगों को पता चला है कि मैं निर्दोष हूं। इतने सालों तक शक के घेरे में रहने का अहसास बहुत खौफनाक था। अब मुझे उस अहसास से नफरत है, इसलिए मैं फिर से उस स्थिति में नहीं जाना चाहती।
 
गौरतलब है कि साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल, सोशल बॉयकॉट और कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए रिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
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