गुरुवार, 14 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. the skin doctor dr neelam singh arrested tweet controversy sanjay kapoor death case
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (12:03 IST)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामला

The Skin Doctor arrested
दिल्ली पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' के नाम से मशहूर डॉ. नील सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन दिवंगत संजय कपूर की मौत से जुड़ा एक कथित विवादित ट्वीट है।
 
पुलिस ने वसंत कुंज थाने में दर्ज एक शिकायत के आधार पर डॉ. नीलम सिंह को हिरासत में लिया। कपूर परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉ. नीलम सिंह ने संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनके परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और मानहानि करने वाले ट्वीट किए। 
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के हस्तक्षेप के बाद डॉ. नील सिंह को कुछ घंटों में जमानत मिल गई, लेकिन इस गिरफ्तारी ने संजय कपूर की मौत के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी और पारिवारिक जंग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पुलिस के अनुसार, आगे की जांच जारी है। 
 
संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में पोलो खेलते समय हुआ था। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। लेकिन मामला तब गरमाया जब उनकी 80 वर्षीय मां, रानी कपूर ने ब्रिटेन में आपराधिक जांच की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में मौत की परिस्थितियों को 'संदिग्ध' बताया था।
 
सोशल मीडिया पर इसी दौरान कई तरह की अफवाहें और विश्लेषण चले। डॉ. सिंह ने संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने पूछा था कि अपनी मृत्यु के इतने करीब होने के बावजूद कपूर ने इतनी हड़बड़ी में वसीयत क्यों निष्पादित की?
 
कौन हैं 'The Skin Doctor'?
डॉ. नीलम सिंह पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपने सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषणों के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर (X) पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है—एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बता रहा है, तो दूसरा पक्ष निजी पारिवारिक मामलों में दखल देने के खिलाफ है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मल्टी-कलर बिकिनी में पूजा हेगड़े का बोल्ड लुक, शॉर्ट्स का बटन खोल सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामला

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामलादिल्ली पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' के नाम से मशहूर डॉ. नील सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन दिवंगत संजय कपूर की मौत से जुड़ा कथित विवादित ट्वीट है।

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैग

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैगमनोरंजन जगत में 'प्रेरणा' बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साल 2000 में 'कसौटी जिंदगी की' से शुरू हुआ उनका सफर आज भी सफलता के शिखर पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी की यह 'हाईएस्ट पेड' एक्ट्रेस खुद पर पैसे खर्च करने के मामले में आज भी उतनी ही सरल हैं जितनी वह अपने शुरुआती दिनों में थीं?

जरीन खान का डॉक्टर बनने का था सपना, लेकिन किस्मत ने पहुंचा दिया बॉलीवुड

जरीन खान का डॉक्टर बनने का था सपना, लेकिन किस्मत ने पहुंचा दिया बॉलीवुडबॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और सादगी से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जरीन खान 14 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। जरीन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक समय था जब उनका वजन 100 किलो था और वह ग्लैमर की दुनिया से कोसों दूर एक डॉक्टर बनने का सपना देख रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर सपनों के शहर मुंबई में इस दिन होगा लॉन्च

राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर सपनों के शहर मुंबई में इस दिन होगा लॉन्च2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी 'पेड्डी' अब दुनियाभर में धमाका करने के लिए तैयार है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे। जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। घोषणा के बाद से ही यह फिल्म फैंस और इंडस्ट्री के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है।

संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' को CBFC की हरी झंडी, फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' को CBFC की हरी झंडी, फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेटसाल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में रिलीज हुआ इसका टीज़र और ट्रेलर, जो बोल्ड और इंटेंस सच को बेबाक अंदाज में पेश करता है, देशभर के दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल कर चुका है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com