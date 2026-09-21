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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 21 September 2026 (15:13 IST)

The Revolutionaries: 100 साल पुरानी कहानी में आज के युवाओं की झलक, क्यों चर्चा में है Prime Video का शो?

The Revolutionaries Review
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (15:14 IST)
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प्राइम वीडियो की नई पीरियड ड्रामा सीरीज ‘द रिवोल्यूशनरीज’ का प्रीमियर हाल ही में हुआ है। यह सीरीज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय की झलक पेश करती है। निखिल आडवाणी द्वारा बनाई और निर्देशित इस सीरीज का निर्माण एम्मे एंटरटेनमेंट ने किया है। यह सीरीज संजीव सान्याल की किताब ‘रिवोल्यूशनरीज: द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम’ पर आधारित है।
 
सीरीज़ में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरज़ादा समेत युवा कलाकारों की शानदार टीम नजर आती है। आठ एपिसोड की यह सीरीज़ रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे उन गुमनाम ऐतिहासिक किरदारों की जिंदगी दिखाती है, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना था।
 
रिलीज के बाद से ही इस शो को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और दर्शकों के बीच चर्चा हो रही है। जहां कुछ समीक्षकों और दर्शकों ने इसकी रफ्तार और कहानी को सिनेमाई तरीके से पेश करने को लेकर अपनी राय रखी है, वहीं इस बात पर सहमति नजर आती है कि सीरीज़ उन ऐतिहासिक किरदारों को इंसानी और भावनात्मक रूप में सामने लाती है, जो अक्सर स्कूल की किताबों में सिर्फ तस्वीरों और नामों तक सीमित रह जाते हैं।
 

 

हालांकि, ‘द रिवोल्यूशनरीज’ को सिर्फ एक पीरियड ड्रामा या भव्य ऐतिहासिक कहानी के तौर पर देखना इसके बड़े उद्देश्य को नजरअंदाज करना होगा। पुराने दौर के सेट और ऐतिहासिक वेशभूषा को हटा दें, तो इसके केंद्र में आदर्शवाद, दोस्ती और अपने विश्वास पर अडिग रहने की कहानी दिखाई देती है। यह सीरीज़ सिर्फ एक सदी पहले क्या हुआ, इसकी कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय जज़्बे को सामने लाती है, जिसमें इंसान मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने विश्वास के लिए खड़ा रहता है।
 
आज के युवाओं से क्यों जुड़ती है कहानी?
2026 में यह शो जिस वजह से दर्शकों से जुड़ता है, वह है इसका युवाओं को देखने का नजरिया। सीरीज़ में दिखाए गए ऐतिहासिक किरदारों के पास हर सवाल का जवाब नहीं था। वे भी अपनी उम्र के दूसरे युवाओं की तरह डर, असमंजस, वफादारी और जुनून से जूझ रहे थे।
 
निखिल आडवाणी ने ऐसे कलाकारों को चुना है, जिनकी स्क्रीन पर पहचान आम दर्शकों से जुड़ने वाली है। इससे ये ऐतिहासिक किरदार ज्यादा भावनात्मक और मानवीय नजर आते हैं। सीरीज़ में युवा किरदार विचारों पर बहस करते हैं, अपने निजी हितों का त्याग करते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। यह पहलू आज की पीढ़ी से काफी करीब महसूस होता है, जो पहचान, अपने उद्देश्य और सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखती है।
 
इतिहास से आज तक
आज के दौर में, जब कंटेंट कुछ सेकंड के स्क्रॉल और छोटे वीडियो में देखा जा रहा है, ‘द रिवोल्यूशनरीज’ दर्शकों को थोड़ा रुककर यह सोचने का मौका देती है कि किसी विचार या मकसद के लिए खड़े होने की असली कीमत क्या होती है। सीरीज़ याद दिलाती है कि बदलाव कभी आसान या सभी की सहमति से नहीं आया। बदलाव उन लोगों की वजह से भी आया, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने और उसे चुनौती देने का साहस किया।
 
आखिरकार, ‘द रिवोल्यूशनरीज’ सिर्फ इतिहास को दोबारा पर्दे पर दिखाने की वजह से खास नहीं बनती, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि यह एक ऐसे जज़्बे को सामने लाती है, जो हर दौर में इंसान के भीतर मौजूद रहा है। यह कहानी याद दिलाती है कि समय और दौर बदल सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने, किसी चीज़ की गहराई से परवाह करने और खुद से बड़ी किसी वजह के लिए खड़े होने की भावना हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि ‘द रिवोल्यूशनरीज’ की कहानी जितनी अतीत की है, उतनी ही 2026 की भी है।
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