गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. the india story controversy kajal aggarwal shreyas talpade film legal notice
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (13:25 IST)

रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी', मेकर्स को मिला कानूनी नोटिस

The India Story controversy
काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई है। फिल्म में भारत के कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के चित्रण को लेकर मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है। 
 
'द इंडिया स्टोरी' को ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है। यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
15 जून को अधिवक्ता हिरण्या पांडे द्वारा, एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक भावेश सोधा की ओर से यह कानूनी नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस ज़ी स्टूडियोज़, एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ एलएलपी और फिल्म के निर्माताओं को संबोधित किया गया है। 
 
शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म के टीज़र और प्रचार सामग्री में भारतीय कृषि, डेयरी और पोल्ट्री उद्योग से जुड़े भ्रामक, मानहानिकारक और वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित दावे किए गए हैं।
 
नोटिस के अनुसार, फिल्म भारत की कृषि व्यवस्था को स्लो पॉइज़न यानी धीमा ज़हर के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है और इसमें कीटनाशकों के उपयोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा कैंसर के बढ़ते मामलों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के चित्रण से देशभर के किसानों, डेयरी उत्पादकों, पोल्ट्री व्यवसायों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही आम जनता में अनावश्यक भय भी पैदा हो सकता है।
नोटिस में फिल्म की प्रचार सामग्री में दिखाए गए कई दृश्यों और दावों पर आपत्ति जताई गई है। इनमें भारत में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों के उपयोग का संकेत देने वाले दावे शामिल हैं। शिकायतकर्ता का तर्क है कि भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक खपत कई अन्य देशों की तुलना में कम है। 
 
इसके अलावा दूध में व्यापक स्तर पर मिलावट संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक दृश्य, जिसमें मृत चिकन के शव में सिरिंज इंजेक्ट करते हुए दिखाया गया है, को भी वैज्ञानिक रूप से गलत और भ्रामक बताया गया है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने फिल्म में कृषि पद्धतियों को सीधे तौर पर बढ़ते कैंसर मामलों से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसे निष्कर्षों के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण और सत्यापित शोध की आवश्यकता होती है।
 
कानूनी नोटिस में फिल्म निर्माताओं से मांग की गई है कि वे फिल्म में दिखाए गए आंकड़ों, दृश्यों और दावों के समर्थन में उपयोग किए गए शोध, स्रोत सामग्री, कार्यप्रणाली और वैज्ञानिक आधार का खुलासा करें। साथ ही टीज़र और अन्य प्रचार सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से तत्काल हटाने तथा फिल्म की रिलीज से पहले आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की गई है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जैकलीन फर्नांडिस करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू, इस महीने शुरू होगी शूटिंग

हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू की बॉलीवुड में एंट्री, 'राणाबाली' में निभाएंगे खतरनाक विलेन का किरदार

हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू की बॉलीवुड में एंट्री, 'राणाबाली' में निभाएंगे खतरनाक विलेन का किरदारहॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू भारतीय सिनेमा में फिल्म 'राणाबाली' के जरिए एंट्री करने जा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं ने अर्नोल्ड वोस्लू के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म से उनका कैरेक्टर पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्हें ‘द डेमन ऑफ ड्रॉट’ यानी सर थियोडोर हेक्टर के रूप में पेश किया गया है।

जैकलीन फर्नांडिस करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू, इस महीने शुरू होगी शूटिंग

जैकलीन फर्नांडिस करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू, इस महीने शुरू होगी शूटिंगबॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जल्द ही अपनी पहली पूर्ण हॉरर फिल्म के साथ इस शैली में कदम रखने जा रही हैं। अभिनेत्री काफी समय से इस जॉनर में एक मजबूत और अलग कहानी की तलाश में थीं और अब उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया है।

रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी', मेकर्स को मिला कानूनी नोटिस

रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी', मेकर्स को मिला कानूनी नोटिसकाजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई है। फिल्म में भारत के कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के चित्रण को लेकर मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है। 15 जून को अधिवक्ता हिरण्या पांडे द्वारा, एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक भावेश सोधा की ओर से यह कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दमदार टीजर रिलीज, बंटवारे के दर्दनाक सच से रूबरू कराएगी फिल्म

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दमदार टीजर रिलीज, बंटवारे के दर्दनाक सच से रूबरू कराएगी फिल्म'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दमदार पोस्टर्स के रिलीज होने के बाद से ही, इस फिल्म ने हर तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। यह एक ऐसी कहानी के लिए उत्सुकता बढ़ा रही है जो हिम्मत, बलिदान और कभी न टूटने वाले इंसानी जज्बे से जुड़ी है।

'Spider-Man: Brand New Day' की एडवांस बुकिंग भारत में शुरू, 6 भाषाओं में होगी रिलीज

'Spider-Man: Brand New Day' की एडवांस बुकिंग भारत में शुरू, 6 भाषाओं में होगी रिलीजमार्वल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि 'Spider-Man: Brand New Day' की भारत में एडवांस बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। टॉम हॉलैंड की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज था, लेकिन अब जैसे ही टिकट बुकिंग खुली है, सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक हलचल बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com