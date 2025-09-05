शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  the bengal files movie controversy pallavi joshi appeals cm mamata banerjee
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (14:15 IST)

पल्लवी जोशी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील, बोलीं- बंगाल में रिलीज होने दें फिल्म द बंगाल फाइल्स

Film The Bengal Files
तमाम विवादों के बीच विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' आखिरकार रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है। फिल्म को लेकर बंगाल में काफी विवाद हो रहा है। 
 
बंगाल के कई सिनेमाघरों ने इस फिल्म को दिखाने से मना कर दिया। वहीं अब 'द बंगाल फाइल्स' की निर्माता और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फिल्म की रिलीज में बाधा डालने का आरोप लगाया है। पल्लवी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पहले ही फिल्म को बंगाल में रिलीज न होने देने की बात कही थी।
 
पल्लवी जोशी ने आजतक डिजिटल से बात करते हुए पल्लवी जोशी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी फिल्म देखने और उस बंगाल में रिलीज होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि ममता बनर्जी, एक बंगाली और महिला होने के नाते, इस फिल्म को देखें और इसे बंगाल में रिलीज होने दें। 
 
पल्लवी जोशी ने कहा, मैं उन्हें ये फिल्म दिखाना चाहती हूं। मैं ये समझती हूं कि वो एक महिला है, भारतीय हैं और मुख्यमंत्री हैं हमारे एक प्रदेश कीं। मैं चाहती हूं कि वो हमसे मिलें, हमसे बातचीत करें, हो सके तो ये फिल्म देखें। उनके भी परिवार में ऐसे लोग होंगे, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को अपने सामने देखा होगा। नोआखली नरसंहार को अपने सामने देखा होगा।
 
पल्लवी ने कहा, वो खुद बंगाली हैं। तो उनको भी सेंसिटिव होना चाहिए इस विषय को लेकर। मेरी उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर, एक महिला की दूसरी महिला से कि वो देखें हमारी फिल्म और उसको बंगाल में रिलीज होने दें। 
 
द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में है। 
 
बाढ़ के बीच हिमाचल प्रदेश में फंसीं रुबीना दिलैक की बेटियां, एक्ट्रेस ने जताई चिंता

बाढ़ के बीच हिमाचल प्रदेश में फंसीं रुबीना दिलैक की बेटियां, एक्ट्रेस ने जताई चिंतापंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में सड़कें बह गईं, बिजली व नेटवर्क ठप हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग फंसे हुए हैं। बिग बॉस विनर रुबीना दिलैक की बेटियां भी हिमाचल प्रदेश में फंस गई हैं।

सुष्मिता सेन की बेटी रेने का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाइलिश लुक से दे रहीं कई एक्ट्रेस को मात

सुष्मिता सेन की बेटी रेने का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाइलिश लुक से दे रहीं कई एक्ट्रेस को मातबॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के लाखों लोग दीवाने हैं। सुष्‍मिता भले ही अब फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लेती हैं। वहीं अब सुष्मिता सेन की बेटी रेने भी अपनी मां की तरह ही अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीत रही हैं।

द बंगाल फाइल्स की रिलीज से बंगाल के थिएटर्स मालिकों ने खींचे हाथ, पल्लवी जोशी ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र

द बंगाल फाइल्स की रिलीज से बंगाल के थिएटर्स मालिकों ने खींचे हाथ, पल्लवी जोशी ने लिखा राष्ट्रपति को पत्रफिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' की कहानी बेहद गहरी है। दरअसल, इस फिल्म की कहानी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है। फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री की सच को सामने लाने वाली जानी मानी ट्रिलॉजी की आखिरी कड़ी है, जिसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स का नाम शामिल है।

फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे पंकज त्रिपाठी

फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे पंकज त्रिपाठीबॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी 5 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंकज ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक गांव से निकलकर अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है।

कभी बॉयज हॉस्टल में पत्नी के साथ रहते थे पंकज त्रिपाठी, अब हैं इतने करोड़ के मालिक

कभी बॉयज हॉस्टल में पत्नी के साथ रहते थे पंकज त्रिपाठी, अब हैं इतने करोड़ के मालिकपंकज त्रिपाठी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। पंकज त्रिपाठी 5 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने साल 2004 में फिल्म 'रन' में एक छोटी सी भूमिका निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
